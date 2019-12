Leonid Slutsky in verregaande onderhandelingen over nieuwe baan

Leonid Slutsky staat op het punt weer terug te keren in het trainersvak. Bronnen melden aan Voetbalzone dat de 48-jarige oefenmeester, die onlangs besloot op te stappen bij Vitesse, in verregaande onderhandelingen is met Rubin Kazan. Details zouden Slutsky nog scheiden van een dienstverband bij de huidige nummer dertien van de Russische Premjer-Liga.

Slutsky werkte de voorbije anderhalf jaar bij Vitesse, maar aan dat dienstverband kwam twee weken geleden een einde. Direct de 3-2 nederlaag van de Arnhemmers op bezoek bij sc Heerenveen, de vijfde op rij, besloot de Russische trainer op te stappen. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Slutsky niet lang zonder werk hoeven zitten. De oefenmeester heeft reeds om de tafel gezeten met de president van de republiek Tatarstan, wat er op wijst dat een dienstverband bij Rubin Kazan aanstaande lijkt.

Onder het bewind van Slutsky moet Rubin Kazan binnen twee à drie jaar weer Europees voetbal halen. De club werd in 2008 en 2009 kampioen van Rusland en speelde de jaren daarna geregeld in Europa. De afgelopen jaren eindigde Rubin Kazan in de middenmoot van de Russische competitie, maar daar moet dus op korte termijn verandering in komen. Indien Slutsky en Rubin Kazan de laatste plooien gladstrijken, betekent het dat hij na drie jaar terugkeert in Rusland.

Slutsky werkte in zijn thuisland voor Olimpia Volgograd, Uralan Elista, FC Moskou, Krylia Sovetov Samara, CSKA Moskou en het nationale team, alvorens hij in 2016 naar het buitenland vertrok. De afgelopen jaren stond Slutsky aan het roer bij Hull City en Vitesse, terwijl zijn naam recent gelinkt werd aan AEK Athene. De gebroeders Alexei en Vasili Berezutsky, die bij Vitesse als assistenten werkten, zullen Slutsky vergezellen bij Rubin Kazan, mits alle partijen eruit weten te komen.