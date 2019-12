UEFA: vakken Q, R, S, T en U blijven leeg bij nieuwe misstap Feyenoord

Feyenoord is maandag opnieuw bestraft door de ‘Control, Ethics and Disciplinary body’ van de UEFA. Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de thuiswedstrijd tegen BSC Young Boys in de Europa League op donderdag 7 november moet de club een boete van 36.000 euro betalen. Bovendien krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf opgelegd: bij een volgende misstap moeten enkele supportersvakken een wedstrijd leeg blijven.

De boete van 36.000 euro is tot stand gekomen door het afsteken van vuurwerk (20.000 euro) en het blokkeren van de trappen (16.000 euro). De voorwaardelijke straf bestaat uit het sluiten en leeghouden van de eerste ring van de noordzijde (vakken Q, R, S, T en U) bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd. De proeftijd van die straf is een jaar.

Feyenoord heeft verder nog een voorwaardelijke straf open staan van het moeten spelen van de eerstvolgende uitwedstrijd in Europees verband zonder publiek. Die voorwaardelijke straf werd opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys en geldt eveneens met een proeftijd van een jaar.

Aanvankelijk oordeelde de UEFA dat Feyenoord donderdag tegen FC Porto geen supporters mocht meenemen vanwege het afsteken van vuurwerk tegen Young Boys, maar daar tekende Feyenoord succesvol beroep tegen aan. Daardoor werd die sanctie omgezet in een voorwaardelijke straf; een geldboete van 55.000 euro bleef wel staan.