Arne Slot appt meteen met Marcel Keizer en hoopt op medewerking PSV

De loting voor AZ in de zestiende finales van de Europa League had 'erger gekund', zo concludeert trainer Arne Slot. De gedeelde koploper van de Eredivisie werd maandagmiddag gekoppeld aan LASK Linz, dat onder meer PSV voorbleef in de groepsfase. Slot is op zijn hoede en wijst naar de goede vorm waarin de tegenstander verkeert: in Oostenrijk staat LASK op de tweede plek, met slechts twee punten achterstand op koploper Red Bull Salzburg.

Slot erkent dat hij niet alle spelers van LASK kan opnoemen, al zijn er maar 'weinig ploegen' waarbij de oefenmeester dat wel zou kunnen. Omdat hij met AZ vaak op dezelfde avond speelde als PSV, zag hij niet veel van de wedstrijden tussen LASK en de Eindhovenaren. In Oostenrijk verloor PSV met 4-1; in het Philips Stadion werd het 0-0. Slot overweegt om contact te zoeken met de competitiegenoot, in de hoop nieuwe wedstrijdbeelden te verkrijgen.

"Ik weet nog niet of ik contact ga opnemen met ze, maar PSV heeft de wedstrijd ongetwijfeld met camerabeelden van bovenaf gefilmd", zegt Slot via de officiële clubkanalen. "En het kan weleens van extra waarde zijn om dat soort beelden aan de spelers te laten zien. Dat zal misschien gaan gebeuren. We zullen uiteindelijk voldoende over ze weten om goed beslagen ten ijs te komen." Het zegt volgens Slot veel dat LASK in eigen land amper onderdoet voor Salzburg, dit seizoen.

"Als ik van één club in Europa, die niet al te bekend is, onder de indruk ben, dan is het wel van Salzburg", geeft hij aan. "En als je ziet dat ze Sporting Portugal en PSV hebben uitgeschakeld, dan weet je dat je tegen een hele sterke tegenstander gaat spelen." LASK verloor in Portugal met 2-1 van Sporting, maar won in eigen stadion met 3-0. De eerste wedstrijd vond een maand na het ontslag van Marcel Keizer plaats. De oefenmeester had LASK toen al geanalyseerd.

"Ik weet dat ze 5-3-2 spelen. Ik had Marcel Keizer net al even op de app. Die heeft ze geanalyseerd toen hij nog bij Sporting trainer was", aldus Slot in gesprek met De Telegraaf. "Hij zegt dat LASK net als Salzburg een pressing machine is. Maar dat zijn wij in zekere zin ook." LASK eindigde met dertien punten bovenaan in Groep D. Op donderdag 20 februari begint AZ met een thuiswedstrijd tegen de Oostenrijkers; een week later wacht de return in het Linzerstadion.