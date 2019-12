PSV vindt interim-trainer; technische staf volledig op de schop

Ernest Faber is tot het einde van het seizoen de tijdelijke opvolger van Mark van Bommel, zo maakt PSV via de officiële kanalen bekend. De Eindhovenaren maakten maandagochtend wereldkundig dat de samenwerking met de 42-jarige oefenmeester per direct werd stopgezet. Nu blijkt dat zijn assistenten Jürgen Dirkx en Reinier Robbemond ook per direct vertrekken bij PSV, terwijl er ook een einde komt aan de samenwerking met Bert van Marwijk.

Faber was al bij PSV werkzaam als hoofd jeugdopleidingen en zal nu tot het einde van het seizoen hoofdtrainer zijn. Daarbij wordt hij geassisteerd door Boudewijn Zenden en Ruud Hesp, die al als keeperstrainer fungeerde. De Eindhovenaren melden tegelijkertijd dat de komende week ‘de tijd wordt genomen’ voor de verdere invulling van de staf. Er wordt in ieder geval flink gesneden in de technische staf, daar de twee assistenten van Van Bommel tevens vertrekken.

PSV maakt ook een einde aan de samenwerking met Dirkx en Robbemond, die allebei sinds de zomer van 2018 als assistenten van Van Bommel werkten. Van Marwijk, de schoonvader van Van Bommel, vervulde een adviserende rol in Eindhoven en van hem wordt er tevens afscheid genomen. Voor de clubleiding van PSV vormde de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord de druppel, waardoor er maandagochtend besloten is om Van Bommel te ontslaan. Volgens technisch manager John de Jong was hij ‘erg teleurgesteld’.