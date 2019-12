Neymar en Mbappé komen met speciale boodschap voor Depay

Uit allerlei hoeken van de voetbalwereld komen steunbetuigingen door aan Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon liep zondag een ernstige kruisbandblessure op in de thuiswedstrijd van Olympique Lyon tegen Stade Rennes (0-1) en staat minstens zes maanden buitenspel. Collega-voetballers wensen Depay een voorspoedig herstel toe.

"Keep going", schrijft Neymar, sterspeler van competitiegenoot Paris Saint-Germain, bij een Instagram Story met een foto van Depay. "Força bro! Je zult sterker terugkomen." Ploeggenoot Kylian Mbappé plaatst een foto van zowel Depay als Jeff Reine-Adélaïde; laatstgenoemde scheurde zijn kruisband in de rechterknie en moet ook maandenlang toekijken. Het werd zodoende een rampzalige avond voor Lyon. Met emoji's hoopt Mbappé het ongelukkige tweetal op te peppen.

"Sterkte broeder. Kop op!", schrijft Timothy Fosu-Mensah op Twitter. De verdediger annex middenvelder kent Depay van hun gezamenlijke tijd bij Manchester United en het Nederlands elftal. "Tegenstander en vriend', aldus Kevin Strootman, die met Olympique Marseille tegenover Depay stond en met hem samen voor Oranje speelde. "Ik ben ervan overtuigd dat je snel en nog sterker terugkeert op het veld."

"Leeuwen die vallen, staan altijd weer op", benadrukt Houssem Aouar, ploeggenoot van Depay en Reine-Adélaïde. "Jullie komen sterker terug, broeders." Tot slot heeft Shanice van de Sanden, speelster van de Oranje Leeuwinnen, een persoonlijke boodschap voor Depay. "Mem, in gedachten ben ik bij je, en ik weet dat je deze strijd gaat overwinnen. Houd je hoofd opgeheven. God kent de zwaarste strijd toe aan de sterkste soldaten."