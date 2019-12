Nederlands onderonsje in de tweede ronde van de Europa League

De loting voor de tweede ronde van de Europa League heeft voor Peter Bosz een zware dobber opgeleverd. Bayer Leverkusen moet zien af te rekenen met FC Porto om de laatste zestien te bereiken. Club Brugge, de werkgever van Ruud Vormer, zag tevens een relatief zware tegenstander uit de koker komen met Manchester United, terwijl het treffen tussen het Internazionale van Stefan de Vrij en het Ludogorets van Jody Lukoki een Nederlands onderonsje betekent.

FC Porto rekende in de groepsfase af met Feyenoord en treft nu dus een afvaller uit de Champions League. Rangers, dat tevens in de poule met de Rotterdammers zat, nemen het op tegen SC Braga. Manchester United zat in de eerste fase van de Europa League in de poule met AZ en stuit nu op het Club Brugge van Vormer. Sporting Portugal troefde, evenals AZ-opponent LASK Linz, PSV af en ontmoet nu Medipol Basaksehir, waar Eljero Elia onder contract staat.

Het treffen tussen APOEL Nicosia (Boy Waterman) en FC Basel (Ricky van Wolfswinkel) zou in potentie ook een Nederlands onderonsje kunnen zijn, al maakten zij allebei nog niet al teveel minuten dit seizoen. Voor het Sevilla van Luuk de Jong wacht een dubbele ontmoeting met het Roemeense CFR Cluj, waar de in Nederland opgegroeide Damjan Djokovic geregeld speelt.

Arsenal zag met het Griekse Olympiacos een op papier relatief zware tegenstander uit de koker komen, terwijl ook de ontmoetingen tussen Eintracht Frankfurt en FC Salzburg en Shakhtar Donetsk en Benfica in het oog springen. Wout Weghorst neemt het met VfL Wolfsburg op tegen het Zweedse Malmö FF, terwijl Justin Kluivert en AS Roma op het Belgische AA Gent stuiten. De wedstrijden in de zestiende finales van de Europa League worden afgewerkt op donderdag 20 februari en donderdag 27 februari.

De volledige loting:

Wolverhampton Wanderers (Eng) - Espanyol (Spa)

Sporting Portugal (Por) - Medipol Basaksehir (Tur)

Getafe (Spa) – Ajax

Bayer Leverkusen (Dui) – FC Porto (Por)

FC Kopenhagen (Den) – Celtic (Sch)

APOEL FC (Cyp) – FC Basel (Zwi)

CFR Cluj (Roe) – Sevilla (Spa)

Olympiacos (Gri) - Arsenal (Eng)

AZ - LASK Linz (Oos)

Club Brugge (Bel) – Manchester United (Eng)

Ludogorets (Bul) – Internazionale (Ita)

Eintracht Frankfurt (Dui) - FC Salzburg (Oos)

Shakhtar Donetsk (Oek) – Benfica (Por)

VfL Wolfsburg (Dui) - Malmö FF (Zwe)

AS Roma (Ita) - AA Gent (Bel)

Rangers FC (Sch) - SC Braga (Por)