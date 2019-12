PSV moet ongelukkige Donyell Malen maandenlang missen

PSV moet Donyell Malen naar verwachting 'een aantal maanden' missen. De aanvaller viel zondag uit met een knieblessure in de wedstrijd tegen Feyenoord, toen hij verkeerd terechtkwam na een tackle van Leroy Fer. Volgens het Eindhovens Dagblad duidt de eerste indicatie op een zware blessure, maar niet op de gevreesde kruisbandblessure. Het EK lijkt daarom haalbaar voor Malen.

Vroeg in de tweede helft, in minuut 52, raakte Malen geblesseerd. Hij wilde een tackle van Fer ontwijken, maar verloor daardoor zijn evenwicht en kwam akelig terecht. Fer leek de bal te spelen aan de zijkant van het strafschopgebied van Feyenoord. Het was meteen duidelijk dat de topscorer van de Eredivisie, goed voor elf doelpunten dit seizoen, de strijd moest staken in Rotterdam.

Trainer Mark van Bommel zag direct dat Malen niet verder kon en bracht Cody Gakpo binnen de lijnen. PSV verloor uiteindelijk met 3-1 in De Kuip. Het is nog niet duidelijk hoe lang Malen precies buitenspel zal staan, maar volgens de indicatie maakt hij in de tweede seizoenshelft zijn rentree bij PSV. Als hij voorspoedig herstelt, lijkt het EK haalbaar. Zondagavond werd duidelijk dat dat toernooi voor aanvalspartner Memphis Depay een race tegen de klok wordt.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Malen werd getroffen door blessureleed. De jonge aanvaller liep eind oktober een enkelblessure op en moest toen ongeveer een maand toekijken. Kort na de aftocht leek het noodlot wederom toe te slaan voor PSV, toen Steven Bergwijn geblesseerd leek te raken. De aanvaller kon echter gewoon verder spelen, tot opluchting van Van Bommel.