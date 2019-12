LIVE: De loting in de Europa League, met Ajax en AZ

Daags nadat ze elkaar troffen in de Eredivisie, zijn vertegenwoordigers van Ajax en AZ afgereisd naar Nyon voor de loting van de zestiende finales in de Europa League. De Amsterdammers zijn afkomstig uit de groepsfase van de Champions League en hebben door de behaalde pouleresultaten een geplaatste status voor de loting. AZ is ongeplaatst en kan zich dus voorbereiden op een, in ieder geval op papier, sterke opponent. De loting begint om 13.00 uur en is live te volgen in dit liveblog.