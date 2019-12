Bericht van Sky Sports betekent hoopgevend nieuws voor Van Bronckhorst

Arsenal wil nog voor het einde van dit kalenderjaar een definitieve opvolger voor de ontslagen Unai Emery aanstellen. Sky Sports weet te melden dat Mikel Arteta de voornaamste kandidaat is om het stokje over te nemen van interim-manager Freddie Ljungberg. Indien de Spanjaard inderdaad de nieuwe manager van Arsenal wordt, zou dat weleens goed nieuws voor Giovanni van Bronckhorst kunnen betekenen.

Arteta is momenteel de assistent van Josep Guardiola bij Manchester City. In een eerder stadium werd al gemeld dat the Citizens bereid zijn om mee te werken aan een vertrek van de oud-middenvelder, omdat met Van Bronckhorst de ideal replacement reeds binnenboord is. Van Bronckhorst is sinds afgelopen zomer werkzaam binnen de City Football Group en werd eerder in verband gebracht met de vacature bij New York City FC, dat na het vertrek van Domènec Torrent een nieuwe trainer zoekt.

Het is geen geheim dat Van Bronckhorst er binnen de City Football Group goed opstaat en het begint er langzamerhand steeds meer op te lijken dat met het vertrek van Arteta naar Arsenal de functie van assistent-manager vrijkomt. Er werden zondag officials van Arsenal bij het huis van de Spanjaard in Manchester gespot en het wordt steeds meer duidelijk dat hij momenteel de voornaamste kandidaat is Noord-Londen.

De pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Manchester City heeft de druk bij Arsenal verhoogd om een definitieve opvolger voor de ontslagen Emery te vinden. Arteta was in de zomer van 2018 al in beeld, maar de clubleiding van the Gunners besloot destijds voor Emery te gaan. De oud-middenvelder van onder meer Paris Saint-Germain, Everton en Arsenal staat nu andermaal hoog op het verlanglijstje, al zijn er nog negen kandidaten in beeld in Noord-Londen.