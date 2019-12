Napoli doet Arsenal voorstel van dertig miljoen euro

Merih Demiral heeft er een optie bij. De verdediger van Juventus, die ook wordt genoemd bij AC Milan, Manchester United en Arsenal, kan in januari op huurbasis naar Atalanta. (Diverse Italiaanse media)

(The Telegraph)

Scouts van Real Madrid, Juventus en Paris Saint-Germain waren vorige week aanwezig om Owen Otasowie in actie te zien. Het talent van Wolverhampton Wanderers maakte tegen Besiktas zijn officiële debuut. (The Telegraph)

willen Arsenal 3 miljoen betalen om hem tot medio 2021 te huren, om hem daarna voor 27 miljoen verplicht over te moeten nemen.

Chelsea denkt na over de winterse komst van Josh Maja. De ex-aanvaller van Sunderland is sinds begin dit jaar actief voor het Franse Girondins Bordeaux. (90min)

(The Telegraph)

Swansea City heeft momenteel de beste papieren voor de komst van Rhian Brewster in handen. De jonge aanvaller komt weinig aan spelen toe bij Liverpool en mag daarom elders ervaring opdoen. (The Telegraph)