Israël ziet uitblinker bij AZ - Ajax: ‘Hij zoekt altijd de oplossing vooruit'

AZ won zondag op de valreep met 1-0 van Ajax, door een doelpunt van Myron Boadu in de absolute slotfase. Jordy Clasie vormde met Stijn Wuytens het centrale duo in de verdediging en maakte indruk op Rinus Israël. De oud-verdediger, die als rapporteur voor De Telegraaf in het AFAS Stadion aanwezig was, heeft lovende woorden over voor tot verdediger omgeturnde middenvelder.

“Hij werd defensief weinig getest en is van origine natuurlijk een middenvelder. Daarom kan hij aan de bal prima uit de voeten centraal achterin. Tegelijkertijd zoekt Clasie altijd de oplossing vooruit en speelt bijna 99% van alle ballen naar iemand in een shirtje met dezelfde kleur”, zegt de oud-verdediger van onder meer Feyenoord, Excelsior en PEC Zwolle in gesprek met De Telegraaf. Ook Teun Koopmeiners liet een goede indruk achter bij Israël.

“Hij was balvast en vond vaak de goede oplossing. Wel zou hij soms iets sneller kunnen handelen. Maar hij vormt een goede combinatie met Frederik Midtsjo”, zegt Israël. Perr Schuurs begon bij Ajax door het ontbreken van Daley Blind in de basiself. “Schuurs viel me alles mee omdat hij natuurlijk niet iedere week speelt en eigenlijk nog weinig wedstrijden op dit niveau in zijn benen heeft. Hij durfde zich nadrukkelijk te bemoeien met de opbouw van achteruit en straalde zelfvertrouwen uit.”

Israël constateert dat de lange lijst met absenties bij Ajax invloed had op de manier van spelen in Alkmaar. “Blind, Nicolás Tagliafico, David Neres en Quincy Promes maken het elftal sterker, kunnen elkaar beter vinden en het tempo omhoog schroeven. Edson Álvarez stond weer op het middenveld, maar hij heeft te veel tijd en ruimte nodig om de passing te verzorgen”, stelt hij. Israël geeft AZ een kans in de titelstrijd. “Het zit daar goed in elkaar. Wel moet iedereen heel blijven.”