Ibrahimovic loopt weg van onderhandelingstafel

Atlético Madrid is op zoek naar winterse versterkingen en denkt aan de komst van Andrea Belotti. Los Colchoneros zijn bereid om Torino 35 miljoen euro te betalen voor de spits. (Calciomercato)

Het begint er steeds meer op te lijken dat Erling Braut Haaland actief blijft voor een Red Bull-club. RB Leipzig zou namelijk de beste papieren hebben om de spits over te nemen van Red Bull Salzburg. (Diverse Duitse media)

De Zweed is weggelopen van de onderhandelingstafel nadathem enkel een jaarcontract aan wilden bieden, terwijl hij zelf voor anderhalf jaar wilde tekenen.