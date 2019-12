Neymar is ondanks gemiste strafschop grote smaakmaker bij PSG

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij Saint-Étienne won de formatie van trainer Thomas Tuchel met 0-4. PSG speelde dik een uur met een man meer, na rood voor Jean-Eudes Aholou. Neymar miste een strafschop bij de Parijzenaren, maar was wel goed voor twee assists en speelde over het algemeen een sterke wedstrijd. PSG staat nu weer zeven punten los aan kop in Frankrijk en heeft tevens een wedstrijd minder gespeeld dan achtervolger Olympique Marseille.

PSG had zich geen betere start van de wedstrijd kunnen wensen, want de ploeg van Tuchel kon al na negen minuten voetballen de openingstreffer vieren. Leandro Paredes nam een afvallende bal vanaf een meter of achttien in één keer op de pantoffel, waarna doelman Stéphane Ruffier een antwoord schuldig moest blijven: 0-1. Kylian Mbappé leek de voordelige marge voor PSG vrijwel onmiddellijk erna te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Halverwege de eerste helft moest Saint-Étienne verder met tien man. Arbiter Ruddy Buquet nam een grove overtreding van Aholou waar, waarna de middenvelder van Saint-Étienne met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. PSG wist vervolgens op slag van rust optimaal te profiteren van de overtalsituatie. Neymar had een fraaie steekpass in huis op Mbappé, waarna de spits oog in oog met Ruffier koelbloedig afrondde: 0-2.

Met een man meer ging PSG na de onderbreking op zoek naar meer doelpunten. Ángel Di María kreeg na tien minuten spelen de eerste goede mogelijkheid voor PSG in het tweede bedrijf, maar zijn schot belandde op de paal. Kort erna mocht Neymar een strafschop nemen nadat hij zelf in de zestien was gevloerd door Mathieu Debuchy, maar de poging van de Braziliaanse supervedette belandde op de paal. PSG wist daarna echter toch nog tweemaal te scoren, via Icardi en Mbappé.