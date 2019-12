Olympique Lyon bevestigt zeer lange absentie Depay; EK loopt gevaar

Het seizoen van Memphis Depay zit erop. Olympique Lyon bevestigt dat de Nederlandse aanvaller zondag een kruisbandblessure heeft opgelopen in de thuiswedstrijd tegen Stade Rennes (0-1). Depay staat minimaal zes maanden buitenspel, waardoor het de vraag is of hij het EK van komende zomer zal halen. Zijn seizoen met Lyon zit er in elk geval op.

Depay begon zondag in de basis in het thuisduel met Stade Rennes, maar de aanvoerder van Olympique Lyon haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij blesseerde zich halverwege de eerste helft ongelukkig in een duel met tegenstander Hamari Traoré en werd in de rust uiteindelijk gewisseld door trainer Rudi Garcia. Technisch directeur Juninho vreesde direct al het ergste. "We verwachten dat de blessure van Memphis serieus is. We verwachten dat zijn seizoen voorbij is", zo vertelde hij na afloop.

Lyon bevestigt zondagavond dat Depay de kruisband in zijn linkerknie heeft gescheurd. De international van het Nederlands elftal staat minimaal zes maanden buitenspel, zo laat de Franse club weten. Daardoor lijkt de kans klein dat Depay aankomende zomer (in topvorm) met Oranje kan deelnemen aan het EK. Oranje speelt op 14 juni zijn eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne.

Lyon brengt zondagavond overigens niet alleen slecht nieuws over Depay, want ook Jeff Reine-Adélaïde heeft een kruisbandblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Stade Rennes. De middenvelder moest net als Depay al in de eerste helft gewisseld worden en staat eveneens voor een revalidatieperiode van minimaal zes maanden.