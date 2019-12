‘Barcelona geeft niet op en sluit nieuwe deal met Ajax niet uit’

Barcelona haalde eerder dit jaar Frenkie de Jong weg bij Ajax en de Catalanen lijken opnieuw rond te kijken in Amsterdam. Het Spaanse Sport meldt zondag namelijk dat Donny van de Beek nadrukkelijk op het lijstje staat in het Camp Nou. Aartsrivaal Real Madrid heeft vooralsnog naar verluidt echter de beste papieren voor de komst van de middenvelder in handen.

De Spaanse sportkrant weet toe te voegen dat vertegenwoordigers van de Koninklijke en van Barça in de afgelopen weken met Ajax hebben gesproken over een eventuele transfer van Van de Beek na afloop van dit seizoen. De Oranje-international werd afgelopen zomer ook al nadrukkelijk gelinkt aan een verhuizing naar het Santiago Bernabéu, maar van een overstap kwam het toen uiteindelijk niet.

In the Zone | Veltman over Schuurs: ‘Uiteindelijk is het zijn man bij de corner’

Real Madrid heeft al wel met de zaakwaarnemer van Van de Beek gesproken en ook aan de directie van Ajax laten weten dat zij hem graag over willen nemen. Barcelona gelooft daarom dat de Madrilenen op dit moment een stap voorlopen, al zijn zij er niet van overtuigd dat de deal al rond is. De kans is daarom aanwezig dat de koploper van LaLiga nog een concrete poging gaat ondernemen om Van de Beek in te lijven.

Barça zou directeur voetbalzaken van Ajax Marc Overmars inmiddels om wat tijd hebben gevraagd om zijn prioriteiten voor de winterse transferperiode op orde te krijgen, voordat de club zich officieel bij Ajax kan melden. De verwachting in Spanje is dat het vijftig à zestig miljoen euro zal kosten om het tot medio 2022 doorlopende contract van Van de Beek in Amsterdam af te kopen.