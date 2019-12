Slachting bij Rondo: ‘Hij had het idee: 'Ik heb nu met Al Pacino gespeeld’’

Bas Nijhuis vertolkte zondag een hoofdrol bij Feyenoord - PSV (3-1). De scheidsrechter kende in de tweede helft een strafschop toe aan Feyenoord, na een vermeende handsbal van Nick Viergever. Het interview dat Nijhuis naderhand gaf bij FOX Sports is totaal in het verkeerde keelgat geschoten bij Jack van Gelder.

Nijhuis verdedigde zijn beslissing om Feyenoord een strafschop toe te kennen na afloop en liet duidelijk merken dat hij niet dat hij als schuldige aangewezen dient te worden voor de nederlaag van PSV. "Het is altijd mooi als je na een nederlaag wijst naar de scheidsrechter voor een cruciaal moment. Waar hebben we het over? Het is 3-0. Het is een belangrijk moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, en dan praten we verder. Dat is niet gebeurd. Als ze er bij mij over komen praten, praat ik op een normale manier terug", zei Nijhuis.

De reactie van Nijhuis kan zondagavond bij Rondo niet op sympathie rekenen en leidt tot een heuse slachting van de arbiter. "Ik vond Nijhuis na afloop buitengewoon irritant. Hij had echt het idee van: 'Ik heb nu de hoofdrol gespeeld met Al Pacino en Robert De Niro zie ik volgende week.' Hij staat er echt van: 'Ik bepaal het en verder niks.' Ik vond hem vervelend", zegt presentator Van Gelder in niet mis te verstane woorden.

"Dat klopt. Maar hij had alles op de VAR af kunnen schuiven en dat deed hij niet", merkt tafelgenoot Youri Mulder op. "Dat vond ik het enige wat hij wel goed deed. Hij had kunnen zeggen: 'Je moet bij Dennis Higler wezen, want als ik niet gecorrigeerd word…' Want daar lag het natuurlijk wel aan. Het lag niet aan hem. Hij moet in a split second een beslissing nemen en dan gaat het om de VAR. Dit is echt iets voor de drie mensen achter dat scherm.”

“Maar hij kan toch ook nog even vragen of hij naar het scherm moet lopen?", vraagt Van Gelder zich hardop af. De presentator legt de verantwoordelijkheid daarmee min of meer bij Nijhuis om de VAR te raadplegen. Tafelgenoot Sjoerd Mossou legt uit dat het zo niet werkt. "In principe moet de VAR bepalen of hij naar dat scherm toe moet lopen. Ik ben benieuwd of ze (de KNVB, red.) hier beelden van gaan uitzenden. Ondertussen bleef hij met gele kaarten zwaaien, maar hij liet zich ook niet meer terugroepen. Ik weet niet wat er is gezegd."