‘Natuurlijk raak ik Tadic wel, maar ik kan er ook niet heel veel aan doen’

AZ ontving Ajax zondag weer in het eigen AFAS Stadion en de gemoederen tijdens de kraker tussen de nummers een en twee van de Eredivisie liepen bij vlagen hoog op. Owen Wijndal kreeg het al vroeg in de wedstrijd aan de stok met Hakim Ziyech, terwijl de linksback in de slotfase ook onderwerp van gesprek was na een vermeende overtreding op Dusan Tadic. Wijndal is zich na afloop van het duel echter van geen kwaad bewust.

“Het is natuurlijk gewoon een voetbalwedstrijd en daarin gebeuren er altijd wel dingetjes. Maar ik denk dat het allemaal wel meeviel, het was een goede strijd van beide kanten”, reageert hij voor de camera van FOX Sports op zijn aanvaring met Ziyech, die na een tackle van Wijndal boos verhaal kwam halen. “Het is een overtreding, maar verder niet denk ik. Ik zeg niets ofzo.”

In de tweede helft vocht Wijndal ook een fel duel uit met Tadic, waarin hij met zijn noppen op de knie van de Ajax-aanvoerder terechtkwam. Volgens de back zelf was er echter weinig aan de hand: “Ik zei ook tegen de scheidsrechter: ‘Ik raak ‘m wel, maar ik raak eerst de bal’”, legt hij uit. “Vind je niet dat ik de bal raak?”, vervolgt hij tegen de verslaggever. “Ik schiet de bal eerst weg en daarna kom ik op z’n knie.”

“Ja natuurlijk, ik raak hem wel, maar ik kan er ook niet heel veel aan doen. Het was ook niet mijn bedoeling, ik kijk volgens mij ook niet meer naar hem. De scheidsrechter (Danny Makkelie, red.) gaf er ook geen vrije trap voor.” AZ won de wedstrijd tegen Ajax door een laat doelpunt van Myron Boadu uiteindelijk met 1-0 en heeft nu evenveel punten bij elkaar verzameld als de koploper. Wijndal durft dan ook een duidelijke doelstelling uit te spreken voor het restant van het seizoen: “Ik denk wel dat we kampioenskandidaat zijn, zo simpel is het.”