Olympique Lyon beleeft rampmiddag met late verliesbeurt en uitvallen Depay

Olympique Lyon heeft zondag verloren van concurrent in de subtop Stade Rennes. De twee ploegen leken de punten te moeten gaan delen, maar een doelpunt van Eduardo Camavinga in de 89e minuut leverde de bezoekers toch de volle buit op: 0-1. Memphis Depay maakte deze tegentreffer niet meer mee op het veld, aangezien de aanvoerder zich halverwege de wedstrijd geblesseerd moest laten vervangen.

Dat was al de tweede blessuredomper die les Gones te verwerken kregen, daar Jeff Reine-Adélaïde zich na ruim een halfuur spelen ook moest laten vervangen. Lyon kreeg in de tweede helft vervolgens wel een aantal kansen om de score te openen, maar onder meer Bertrand Traoré en Maxence Caqueret hadden het vizier niet op scherp staan. Hun missers bleken extra duur toen Camavinga in de slotfase de winnende treffer binnen schoot. Kenny Tete maakte als rechtsback overigens de negentig minuten vol.