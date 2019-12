Boze reacties stromen binnen om opmerking van Nijhuis richting Viergever

Bas Nijhuis staat achter videoscheidsrechter Dennis Higler, die er zondagmiddag voor koos om niet in te grijpen nadat de arbiter een tweede strafschop toekende aan Feyenoord tegen PSV. Het besluit van Higler werd alom bekritiseerd: Nick Viergever hield zijn arm langs het lichaam toen Steven Berghuis tegen hem aanschoot, waarna de aanvaller van Feyenoord vanaf elf meter mocht aanleggen en scoorde. Uiteindelijk wonnen de Rotterdammers met 3-1.

Na afloop zei Viergever dat hij van Nijhuis te horen had gekregen dat de VAR geen duidelijke camerabeelden had van het incident. Dat wordt door Nijhuis zelf bevestigd: de beelden van het 'contactmoment' waren niet overtuigend genoeg. "Ik heb Dennis gevraagd hoe hij het heeft gezien. Hij zei dat er twaalf camera's zijn, maar dat eentje werd geblokkeerd door een speler. Dat was de camera van achteren, waarop je het het best kon zien. Ik denk dat ik dan op het veld de beste positie had", legt de arbiter zijn keuze uit.

Desondanks krijgt hij tijdens het interview de beelden te zien die ook getoond werden in de tv-uitzending. "Als ik deze beelden zie, denk ik dat zijn arm inderdaad wel erg dicht bij het lichaam is. Maar het juiste contactmoment, waar ik zelf naar keek, zie ik hier niet. Dan ga ik van mezelf uit", aldus Nijhuis, die niet vindt dat Higler aan de bel had moeten trekken. "Nee joh, hij moet ervan afblijven. Laat de scheidsrechter gewoon de wedstrijd fluiten. Je moet alleen ingrijpen als je bewijs hebt en dat had hij niet."

Nijhuis vindt niet dat hij als schuldige aangewezen dient te worden voor de nederlaag van PSV. "Het is altijd mooi als je na een nederlaag wijst naar de scheidsrechter voor een cruciaal moment. Waar hebben we het over? Het is 3-0. Het is een belangrijk moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, en dan praten we verder. Dat is niet gebeurd. Als ze er bij mij over komen praten, praat ik op een normale manier terug."

Op sociale media wordt die laatste opmerking van Nijhuis niet positief ontvangen. Op een tweet van FOX Sports over het interview zijn binnen tien minuten al circa tachtig reacties binnengekomen; bijna alle twitteraars spreken hun verbazing uit over de reactie van Nijhuis richting Viergever. De arbiter wordt de huid vol gescholden. "Dat is best een bizarre opmerking. Als een team slecht speelt betekent dat niet dat je als arbiter fouten mag maken of dat het niet zoveel uitmaakt of je het verkeerd ziet", luidt een reactie die op het moment van schrijven ruim dertig likes heeft.

In de studio wordt de opmerking evenmin goed ontvangen. "Ik vind het een prima scheidsrechter, maar dit slaat echt nergens op", oordeelt Ronald de Boer. "Wat wil je nou suggereren? Dit slaat toch nergens op?" Kenneth Perez vult aan: "Of het nou 5-0 staat of 1-1, je moet gewoon fluiten als het een overtreding is. En dit was absoluut geen overtreding. Hij krijgt de bal van drie meter snoeihard tegen zich aan. En dan dit soort bijdehante opmerkingen..."