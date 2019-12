Optimisme bij PSV: ‘We hebben een van onze beste wedstrijden gespeeld’

PSV incasseerde zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord een nieuwe dreun. Het elftal van de geplaagde Mark van Bommel ging in De Kuip met 3-1 onderuit en liet zo voor de achtste keer in zeventien wedstrijden punten liggen in de Eredivisie. Van Bommel vindt ondanks het teleurstellende resultaat dat PSV een goede wedstrijd heeft gespeeld en merkt op dat het duel pas gespeeld was na een vermeende arbitrale dwaling.

PSV keek halverwege door twee doelpunten van Steven Berghuis reeds tegen een 2-0 achterstand aan. In de 64ste minuut volgde de 3-0: Berghuis benutte voor de tweede keer een strafschop, nadat Nick Viergever de bal in de eigen zestien op de hand had gekregen. In de absolute slotfase volgde nog wel de 3-1 van Gastón Pereiro, maar de verliespartij kon niet meer voorkomen worden door PSV. Van Bommel erkent dat het resultaat uiterst teleurstellend is, maar heeft na afloop oog voor meer.

"Als je naar het resultaat kijkt, dan moet de gifbeker volgens mij echt helemaal leeg. Als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat wij het grootste gedeelte domineren", reageert de PSV-trainer voor de camera van FOX Sports. Volgens Bommel had zijn ploeg het beste van de spel, totdat Berghuis in de negentiende minuut de score opende. De 2-0 volgde na dik een halfuur spelen. "Tot de 1-0, moesten wij minimaal twee goals maken. Het veldspel was goed. De dingen werden uitgevoerd zoals voorbereid. En dan krijg je twee goals tegen, eigenlijk helemaal tegen de verhouding in."

"Maar we blijven daarna goed voetballen en kansen creëren", is Van Bommel complimenteus over de manier waarop zijn ploeg de 2-0 oppakte. "De derde goal is in mijn ogen een belachelijke penalty. De 3-0 kun je niet meer terugdraaien, maar de jongens blijven wel doorgaan, kansen creëren, vechten, domineren en combineren. Ik denk dat het er gewoon heel goed uitzag, alleen daar heb je op dit moment heel weinig aan. De 3-0 was een heel belangrijk moment."

Van Bommel was halverwege nog volledig overtuigd van een ommekeer. "Ik heb in de rust ook tegen de jongens gezegd: 'Als wij scoren, gaan we gewoon winnen.' Dat voelde je gewoon, op het veld en in het stadion", meent hij. "Normaal gesproken als je twee of drie kansen krijgt en daarna een goal incasseert, wordt het minder, maar wij blijven gewoon kansen creëren. Alleen dan moet je de kansen wel afmaken en dat hebben we nagelaten. Het resultaat is gewoon heel erg slecht, maar ik denk dat we een van onze beste wedstrijden dit seizoen hebben gespeeld. Ik geef niet op, al moet ik tegen de hele wereld vechten", besluit de oefenmeester.