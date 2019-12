Hattrick van Steven Berghuis loodst Feyenoord voorbij PSV

Feyenoord heeft PSV zondagmiddag een flinke dreun uitgedeeld in de Eredivisie. In Rotterdam won de ploeg van Dick Advocaat met 3-1 van de Eindhovenaren, dankzij een hattrick van Steven Berghuis. Twee van zijn doelpunten maakte de aanvaller vanaf elf meter. Feyenoord klimt dankzij de zege naar de vijfde plek en heeft nog maar drie punten achterstand op nummer vier PSV. De Eindhovenaren hebben zelf een punt minder dan Willem II en een nog veel grotere achterstand op AZ en Ajax, de nummers twee en één die elkaar later op de middag treffen. Het uitvallen van Donyell Malen met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure vormde een extra domper voor PSV.

Feyenoord haalde opgelucht adem, toen Steven Bergwijn na een kwartier over schoot na voorbereidend werk van Ritsu Doan. De aanvaller kreeg de ruimte om uit te halen, maar kon de van een blessure teruggekeerde doelman Kenneth Vermeer niet op de proef stellen. Bergwijn had PSV een verdiende voorsprong kunnen bezorgen; de Eindhovenaren zetten vanaf het eerste moment druk en daar leek Feyenoord zich geen raad mee te weten. Dat de thuisploeg op voorsprong kwam, was dan ook verrassend en tegen de verhoudingen in.

Na een kleine twintig minuten liet Daniel Schwaab zich aan de flank makkelijk uitspelen door Luis Sinisterra. De buitenspeler leverde een voorzet richting Berghuis, die de onoplettende Olivier Boscagli aftroefde en knap raak kopte. Het was zijn eerste kopdoelpunt in de Eredivisie sinds april 2013; sindsdien had hij 23 keer gescoord met zijn linker- of rechterbeen. Na het doelpunt kwam PSV minder goed in het spel, al bleef Feyenoord achterin wel opbouwende fouten maken. Het leidde ertoe dat PSV wat halve mogelijkheden kreeg, zoals een afstandsschot van Pablo Rosario dat ver over vloog.

De grootste kansen op het tweede doelpunt waren aan de overzijde echter voor Berghuis. Eerst trok hij vanaf de rechterflank naar binnen en zocht hij de linkerhoek uit met een snoeihard schot; Lars Unnerstall bleek goed bij de les. Maar toen hij even later mocht aanleggen vanaf elf meter, maakte de aanvoerder geen fout. Vasthouden van Denzel Dumfries bij Sinisterra liet arbiter Bas Nijhuis geen andere keus dan een penalty toe te kennen: 2-0. Zo hoopgevend als de openingsfase was voor PSV, zo ver zakten de bezoekers later in de eerste helft terug.

Het tweede bedrijf begon met een serieuze kans voor Malen vanuit een lastige hoek, maar Vermeer trad goed op. Het bleek echter niet de opmaat voor een sterke tweede helft van PSV. De bezoekers raakten Malen kwijt, die lelijk terechtkwam na een tackle van Leroy Fer, en Feyenoord breidde de marge juist uit vanaf elf meter. Na een schot van Berghuis maakte Nick Viergever in de ogen van de arbitrage hands, tot groot ongenoegen van PSV: Viergever, Dumfries en Schwaab kregen allemaal geel voor protesteren. Berghuis benutte de penalty en leek het duel daarmee te beslissen. Vermeer moest nog een geweldige redding brengen op een inzet van Bergwijn, maar was kansloos na een briljante, diagonale lob van Gastón Pereiro: 3-1. Het doelpunt kwam echter te laat om nog een comeback te bewerkstelligen.