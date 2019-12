Kenneth Perez valt om van verbazing bij Feyenoord - PSV: ‘Doe ff normaal’

PSV kreeg zondagmiddag in het uitduel met Feyenoord (3-1 nederlaag) twee strafschoppen tegen en met name de tweede penalty voor de Rotterdammers zorgde voor nogal wat ophef op de sociale media. Verdediger Nick Viergever kreeg de bal op de hand volgens arbiter Bas Nijhuis, al leek de PSV’er zijn arm duidelijk langs het lichaam te hebben. Onder andere Kenneth Perez zet vraagtekens bij de beslissing van Nijhuis om de bal op de stip te leggen.

"Hands...... kom op zeg. Doe ff normaal", zo schrijft de analist van FOX Sports op Twitter. De oud-middenvelder krijgt op het social media-kanaal bijval van mede-analist Arnold Bruggink, die zondagmiddag aanwezig is in De Kuip. "Belachelijke pingel voor Feyenoord, schande dat de VAR dit niet terugdraait", zo spuwt de oud-aanvaller van onder meer PSV zijn gal. Collega-analist Kees Kwakman is ook hogelijk verbaasd. "Das echt geen pinantie..." Om vervolgens zichzelf op cynische wijze te beantwoorden. "Oh ja logisch, wel een pienantie.."

Bij PSV was er ook veel woede over de beslissing van Nijhuis om Feyenoord een strafschop toe te kennen. Naast Viergever, voor de handsbal, kregen ook Daniel Schwaab en Denzel Dumfries een gele kaart vanwege hevig protesteren. Laatstgenoemde was woedend op Nijhuis en is vanwege de gele prent in De Kuip geschorst voor het eerstvolgende duel van PSV.