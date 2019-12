Grote domper PSV: Donyell Malen valt geblesseerd uit tegen Feyenoord

Donyell Malen is zondagmiddag tegen Feyenoord voortijdig naar de kant gehaald. De aanvaller van PSV kwam helemaal verkeerd terecht na een tackle van een Feyenoord-middenvelder Leroy Fer en had zichtbaar veel last van zijn knie. Trainer Mark van Bommel greep gelijk in en bracht Cody Gakpo binnen de lijnen. PSV keek op dat moment tegen een 2-0 achterstand aan.

Het incident vond plaats in de 52ste minuut van de Eredivisie-topper in De Kuip. Malen wilde een tackle van Fer ontwijken, maar verloor daardoor zijn evenwicht en kwam half op zijn enkel terecht. Een kniekwetsuur is echter de reden van zijn wissel. Fer leek overigens de bal te spelen aan de zijkant van het strafschopgebied van Feyenoord. Het was gelijk duidelijk dat de topscorer van de Eredivisie (elf doelpunten) de strijd moest staken in Rotterdam. Van Bommel zag ook meteen dat Malen niet verder kon. Gakpo, die donderdag tegen Rosenborg BK nog een basisplaats had, werd gesommeerd om zich klaar te maken voor een invalbeurt.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Malen wordt getroffen door blessureleed. De jonge aanvaller liep eind oktober een enkelblessure op en moest toen ongeveer een maand toekijken. Kort na de aftocht leek het noodlot wederom toe te slaan voor PSV, toen Steven Bergwijn geblesseerd leek te raken. De aanvaller kon echter gewoon verderspelen, tot opluchting van Van Bommel.

Het is sowieso een loodzware middag voor PSV in De Kuip. Ongeveer tien minuten na het uitvallen van Malen maakte Steven Berghuis zijn hattrick compleet. De aanvaller bracht Feyenoord op voorsprong met een kopbal en was daarna tweemaal trefzeker vanaf de strafschopstip. Bij winst nadert Feyenoord de opponent uit Eindhoven tot op drie punten.