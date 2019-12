Teleurgestelde Marcelo hekelt ‘Bad Gones’: ‘Ik ben zelfs bedreigd’

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Marcelo en de harde kern van Olympique Lyon. Een supporter kwam afgelopen week na het Champions League-duel met RB Leipzig (2-2) het veld op en liet een spandoek zien waarop de naam van de verdediger stond en een afbeelding van een ezel. De 32-jarige ex-PSV'er, die een contract tot medio 2021 heeft, heeft al maanden ruzie met de harde kern en gaat zondag in een publicatie op sociale media in op de gang van zaken.

“Ik kwam naar Olympique Lyon om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb altijd veel respect gehad voor deze club en ik werk keihard op het veld. Daarbij verwacht ik altijd de steun van de supporters.” Marcelo heeft een langlopende ruzie met enkele fans. In oktober had hij op het vliegveld van Lissabon een woordenwisseling met leden van de 'Bad Gones', die volgens de verdediger de spelers uitscholden na een nederlaag tegen Benfica.

Het was Memphis Depay die afgelopen dinsdag het spandoek met de afbeelding van een ezel uit de handen van de supporter sloeg. “'Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor de steun, en zeker de spelers die erbij waren toen het gebeurde. Sinds vorig jaar hebben leden van de Bad Gones-groep het op mij voorzien en na het duel met Benfica ben ik zelfs door een persoon van deze groep bedreigd. Ik ben niet de eerste die een probleem heeft met deze groep.”

“Ik kan hier dus niet over stil over zijn. Ik ben tegen beledigingen en racisme. Misschien ben ik een dromer en verwacht ik heel veel van mensen die me in mijn ogen zouden moeten steunen. Ik geef toe dat ik een beetje verrast en zelfs teleurgesteld ben door deze groep.” De ‘Bad Gones’ spraken dit weekeinde in een open brief hun steun uit aan Depay. “Het is legitiem om als aanvoerder een teamgenoot te willen helpen. Door je acties, je woorden en je mentaliteit heb je dinsdag laten zien dat je de leider bent die ons team hard nodig heeft.”

“We hebben niet altijd een goede band met elkaar gehad, maar wij herkennen ons in de waarden die je hebt en de vechtlust die je in het veld laat zien.” Over Marcelo was men minder te spreken. “Het 'Marcelo-probleem' had al lang geleden opgelost moeten worden We hebben in juni en oktober gesproken met de voorzitter om hem te laten weten dat het gedrag van de speler onaanvaardbaar was en dat hij de vervelende gewoonte heeft om weinig respect te tonen voor onze club en de fans.”