Grote verrassingen bij Ajax: onder meer Razvan Marin speelt

Ajax begint om 16.45 uur met een verrassende opstelling aan de topper tegen AZ in Alkmaar. Tegen de verwachtingen in kan Erik ten Hag niet beschikken over verdedigers Daley Blind en Sergiño Dest, terwijl ook Quincy Promes niet fit genoeg is. Nicolás Tagliafico begint op de bank. Als gevolg van het blessureleed hebben Perr Schuurs, Klaas-Jan Huntelaar en Razvan Marin een basisplek.

Dest en Blind zijn geblesseerd achtergebleven in Amsterdam, al is het nog niet duidelijk wat zij exact mankeren. Tagliafico is ook niet fit, maar kan wel plaatsnemen op de bank. Joël Veltman neemt de rechtsbackpositie in, terwijl Noussair Mazraoui in plaats van Tagliafico als linksback speelt. Ondanks de absentie van Promes, Zakaria Labyad en David Neres, moet Noa Lang plaatsnemen op de bank na een minder optreden tegen Valencia in de Champions League. Ten Hag kiest voorin voor Huntelaar, die wordt geflankeerd door Hakim Ziyech en Dusan Tadic.

AZ kwam donderdag in actie in de Europa League en ging op Old Trafford met 4-0 onderuit tegen Manchester United. Myron Boadu ontbrak bij dat duel vanwege een schorsing. Hij staat tegen Ajax echter weer in de spits bij de Alkmaarders. Door zijn terugkeer wordt Yukinari Sugawara naar de bank verdreven. De topper tussen de nummers een en twee is de eerste wedstrijd van AZ in het AFAS Stadion sinds een deel van het dak instortte in augustus.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjö, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Boadu, Idrissi.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Mazraoui; Álvarez, Marin; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Huntelaar