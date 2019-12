FC Emmen slaat keihard toe met twee strafschoppen en verslaat pover Sparta

FC Emmen heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De formatie van trainer Dick Lukkien won met 2-0 van Sparta Rotterdam en stijgt derhalve naar de dertiende plaats in de Eredivisie. Twee strafschoppen in de beginfase van de wedstrijd in Emmen werden Sparta fataal. De bezoekers uit Rotterdam blijven op de elfde plaats steken, met nog maar twee punten voorsprong op de opponent van zondagmiddag.

Halil Dervisoglu had Sparta na een kwartier spelen op voorsprong kunnen brengen, maar Emmen-doelman Dennis Telgenkamp maakte zijn inzet op knappe wijze onschadelijk. In de tegenaanval sloeg de thuisspelende ploeg keihard toe, toen Marko Kolar in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Jurgen Mattheij. Sergio Peña verzilverde vervolgens het buitenkansje vanaf elf meter, tot grote vreugde van de Emmen-aanhang.

Na een klein halfuur spelen wees arbiter Edwin van de Graaf wederom naar de strafschopstip, na een handsbal van Spartaan Ragnar Ache. De VAR bekeek de situatie nog eens goed, maar de beslissing van Van de Graaf werd niet meer teruggedraaid. Deze keer was het niet Peña, maar Michael de Leeuw die mocht aanleggen. De routinier van Emmen zag dat Sparta-doelman Ariel Harush bleef staan, waarna de bal in de rechterhoek verdween. De voorsprong van de formatie van Lukkien kwam in het restant van de eerste helft niet meer in gevaar.

Sparta probeerde in de tweede helft om de achterstand te verkleinen, maar het ontbrak het elftal van trainer Henk Fraser aan stootkracht in aanvallend opzicht. Emmen koesterde de 2-0 voorsprong, met af en toe kansen op een derde treffer. Michael Chacon raakte nog de paal na goed samenspel met De Leeuw, ruim twintig minuten voor tijd. Kolar schoot de afvallende bal vervolgens onberispelijk binnen, maar deed dat wel in buitenspelpositie. Het had geen gevolgen voor Emmen, dat op eigen veld een verdiende zege bijschreef.