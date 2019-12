Verrassende plek op de bank voor Matthijs de Ligt bij Juventus

Matthijs de Ligt heeft zondagmiddag geen basisplaats bij Juventus. In het thuisduel met Udinese kiest trainer Maurizio Sarri voor een achterhoede met Leonardo Bonucci en Merih Demiral. Het lijkt erop dat De Ligt is gepasseerd, want hij neemt in de Allianz Arena wel plaats op de bank. De wedstrijd tussen de koploper en de nummer vijftien van de Serie A begint om 15.00 uur.

De Ligt had vorige week een basisplaats tegen Lazio (3-1) en leed met zijn ploeg de eerste nederlaag van het seizoen. Na afloop toonde Sarri zich kritisch op zijn gehele verdediging. De Ligt hield een lichte blessure over aan de competitiewedstrijd en reisde daarom niet met zijn ploeggenoten af naar Duitsland voor de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (0-2 zege) van woensdag.

In die wedstrijd, waarin voor Juventus niets meer op het spel stond, vormden Demiral en Daniele Rugani het hart van de defensie. De verwachting was dat De Ligt tegen Udinese zou terugkeren in de basiself, zeker nadat hij vrijdag de training hervatte, maar dat blijkt niet het geval. Demiral speelde een sterke wedstrijd en lijkt nu de kans van Sarri te krijgen om zich andermaal te laten zien. Dit seizoen kwam De Ligt in actie in twaalf van de vijftien competitieduels.

Alex Sandro had in Duitsland nog een basisplaats, maar maakt in de achterhoede nu plek voor Bonucci. Verder hebben Juan Cuadrado, Miralem Pjanic en Federico Bernardeschi hun plek niet behouden; Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi en Paulo Dybala krijgen de voorkeur. De voorhoede wordt nog wel gevormd door Gonzalo Higuaín en Cristiano Ronaldo, het duo dat gezamenlijk de doelpuntenproductie verzorgde op woensdag.

Opstelling Juventus: Buffon; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo