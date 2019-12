Van Bommel sleutelt aan opstelling PSV voor kraker tegen Feyenoord

Mark van Bommel heeft enkele wijzigingen bij PSV doorgevoerd wat betreft de opstelling voor het duel met Feyenoord, met Donyell Malen en Pablo Rosario die terugkeren in de basiself. Olivier Boscagli behoudt zijn basisplaats, daar Michal Sadílek nog niet fit genoeg is om te starten. Laatstgenoemde zit ook niet in in de wedstrijdselectie van PSV. Ritsu Doan lost Armindo Bruma af als rechtervleugelaanvaller, terwijl ook Érick Gutiérrez wederom aan de aftrap verschijnt. Ryan Thomas, die de laatste drie Eredivisie-duels een basisplaats had, zit net als Sadílek op de tribune .

Het Algemeen Dagblad meldde zaterdag nog dat Sadílek normaal gesproken zou starten tegen Feyenoord, maar Van Bommel houdt dus vast aan Boscagli. De linksback is net als Thomas wel mee afgereisd naar Rotterdam, maar speeltijd zit er niet in voor het duo. Doan, over wie twijfels bestonden wat betreft de fysieke gesteldheid, is fit genoeg bevonden om te beginnen in De Kuip. Cody Gakpo zit wel bij de selectie, maar de aanvaller, die tegen Rosenborg BK donderdag nog startte, is zondag bankzitter bij PSV.

Gespannen gezichten PSV en Feyenoord bij aankomst De Kuip

Gakpo en Bruma worden op de reservebank van PSV vergezeld door Jeroen Zoet, Robbin Ruiter, Toni Lato, Timo Baumgartl, Kostas Mitriglou, Ibrahim Afellay, Gastón Pereiro en Jordan Teze. PSV heeft het traditioneel lastig tegen Feyenoord in De Kuip. Afgelopen seizoen werd nog met 2-1 verloren. Het seizoen daarvoor won PSV evenwel nog met 1-3. De Eindhovenaren staan met 31 punten op de vierde plaats in de Eredivisie. Feyenoord heeft zes punten minder en staat negende.

Ook bij Feyenoord vinden enkele wijzigingen plaats in de opstelling. Kenneth Vermeer maakt tegen PSV zijn rentree in de basiself. De doelman is hersteld van zijn blessure en neemt de plek van Nick Marsman onder de lat over. Bovendien kan trainer Dick Advocaat weer beschikken over Nicolai Jörgensen, die voorin weer de voorkeur krijgt boven Sam Larsson. Verder kiest Advocaat voor dezelfde namen als donderdagavond tegen FC Porto in de Europa League

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökcü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Gutiérrez, Ihattaren; Doan, Bergwijn; Malen.