Theo Janssen combineert AZ en Ajax: ‘Voor 60 miljoen moet je hem verkopen’

Theo Janssen heeft in aanloop naar de topper tussen AZ en Ajax van zondagmiddag een gecombineerd elftal gemaakt van beide elftallen. De oud-middenvelder, die in het seizoen 2011/12 voor Ajax speelde, heeft in zijn formatie plaats voor zes spelers van zijn voormalige werkgever. AZ wordt door vijf spelers vertegenwoordigd, met onder meer smaakmakers Calvin Stengs en Myron Boadu. Janssen opteert voor een 3-4-3-systeem.

Janssen legt uit waarom hij André Onana verkiest boven AZ-collega Marco Bizot. "Ik denk dat hij de beste keeper in Nederland is", vertelt de analist aan VTBL. "Hij staat misschien wel in de top vijf van de wereld. Hij zit in een hele goede fase, dus het is voor mij duidelijk wie er in het doel staat." Nicolás Tagliafico, voor wie Borussia Dortmund zestig miljoen euro zou overhebben, moet in de optiek van Janssen zo snel mogelijk verkocht worden door Ajax, zeker als dergelijke bedragen genoemd worden. "Goede linksbacks zijn wel zeldzaam, maar het blijft een verdediger. En als je daar zo veel geld mee kan verdienen dan moet je dat doen, denk ik."

In de verdediging is ook plaats ingeruimd voor Daley Blind, volgens Janssen 'de beste centrale verdediger die we hebben'. "De verdedigers van AZ zijn absoluut niet beter dan Blind. En als ik kijk hoe hij wedstrijden domineert… daar geniet ik echt wekelijks van." Aan de rechterkant van het middenveld is er gekozen voor Donny van de Beek. "Hij laat het bij Ajax zien in de Champions League, en straks na de winter ook in de Europa League. Die man heeft zo veel diepgang, werkt keihard en heeft een neusje voor de goal."

Over de positie van aanvallende middenvelder heeft Janssen geen moment getwijfeld. "Hakim Ziyech. Duidelijk!" De jeugdtrainer van Vitesse vindt zelfs dat Ziyech de aanvoerder van Ajax zou moeten zijn, en niet Dusan Tadic. "Ik vind dat mooie spelers de band moeten dragen, en Ziyech is een fantastische speler, zó sierlijk." "Hij werkt keihard, daar heeft hij echt stappen in gemaakt. Voor mijn gevoel is hij ook de leider van Ajax."

Janssen ziet Tadic niet als de ideale aanvoerder van Ajax, maar heeft de Servische aanvaller wél als vleugelaanvaller op links neergezet. "Vorig seizoen was hij nog wel wat beter, maar die laat nog steeds zien dat hij zo sterk is aan de bal. Een genot om naar te kijken." De 'sierlijke' Stengs en het 'hele grote talent' Boadu maken de ideale aanvalslinie van Janssen compleet.

Gecombineerd elftal Theo Janssen: Onana; Svensson, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Midtsjö, Ziyech, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Tadic.