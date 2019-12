Sterspelers Bayern München hopen op transfer: ‘Ik zou hem zeker halen’

Philippe Coutinho was zaterdag de absolute uitblinker in het Bundesliga-duel tussen Bayern München en Werder Bremen (6-1). De spelmaker was voor het eerst in zijn loopbaan bij vijf doelpunten in één wedstrijd betrokken en had daarmee een levensgroot aandeel in de ruime overwinning in de Nord-Süd-Klassiker. De grote vraag blijft of de van Barcelona gehuurde Coutinho definitief zal worden overgenomen.

Na twintig duels in alle competities staat de teller van Coutinho voor de Duitse grootmacht op zeven doelpunten en zeven assists. Bayern betaalde 8,5 miljoen euro voor de tijdelijke komst van Coutinho en neemt ook diens bruto jaarsalaris van 25 miljoen euro voor zijn rekening. Met een definitieve overname van de 27-jarige Braziliaan is echter naar verluidt een bedrag van 120 miljoen euro gemoeid en dat is een investering waar Bayern niet zomaar ‘ja’ tegen zegt.

“Het was vandaag zijn wedstrijd”, verwees Robert Lewandowski naar Coutinho, die een hattrick maakte en twee andere doelpunten van Lewandowski en invaller Thomas Müller voorbereidde. “Aan de bal, met zijn bewegingen… Hoe hij vandaag heeft gespeeld, dat was zo overtuigend”, waren de lovende woorden van de Pool, die zelf tweemaal scoorde. “Zo’n voetballer hebben we nodig. Ik ben blij dat hij vandaag heeft laten zien hoe goed hij is en wat voor potentieel hij heeft.”

De verslaggever van BILD vroeg Lewandowski of Coutinho een signaal had afgegeven om langer met hem door te gaan. “Als een voetballer drie doelpunten maakt, moeten we het niet over signalen hebben”, benadrukte de vedette van der Rekordmeister. “Datgene wat hij in een wedstrijd kan doen, is duidelijk. Hij laat het ook op de training zien. Dat zien je dan ook in de wedstrijd terug.”

David Alaba hoopt dat Coutinho ook na dit seizoen in de Allianz Arena actief is. “Als je deze wedstrijd bekijkt, zou ik dat zeker aanbevelen. Ik zou hem zeker halen”, benadrukte de veelzijdige Oostenrijker. “Maar daar ga ik niet over.” Daar gaat technisch directeur Hasan Salihamidzic als Sportdirektor wél over, maar op de clubsite gaat hij niet in op dergelijke vraagstukken. “Vandaag hebben we gezien wat Coutinho kan. Ik ben ontzettend blij dat het eruitgekomen is.”