‘Bayer Leverkusen troeft Ajax af en heeft beet voor 21,8 miljoen euro’

Exequiel Palacios maakt de oversteek naar Europa. Volgens de laatste berichtgeving van onder meer BILD, Kicker en TyCSports gaat de aanvallende middenvelder van River Plate zijn loopbaan vanaf volgende maand bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz vervolgen. Palacios werd ook lange tijd met Ajax in verband gebracht.

River Plate-voorman Rodolfo D' Onofrio gaf eerder deze week te kennen dat de club ‘een reëel bod’ had ontvangen. Met de vermeende overgang van de 21-jarige Palacios naar Duitsland is een bedrag van 21,8 miljoen euro gemoeid. Bij Bayer Leverkusen, dat momenteel zevende in de Bundesliga staat, ligt een contract voor vermoedelijk ruim vijf seizoenen klaar, tot de zomer van 2025.

Palacios won in de nacht van vrijdag op zaterdag de Argentijnse beker met River Plate. In de finale werd Central Córdoba met 3-0 verslagen en de spelmaker kreeg tien minuten voor tijd een publiekswissel. “Het was vandaag een belangrijke wedstrijd en ik wilde met een positief gevoel vertrekken. River Plate is mijn huis, ik ben hier opgegroeid”, vertelde hij na afloop.

“Ik vind het heel jammer, ik ga heel veel dingen missen. Maar ik hoop op een dag terug te te keren.” Palacios, die ook met Real Madrid en Inter Miami FC in verband werd gebracht, speelde minder dan drie seizoenen voor los Millionarios en won de volgende prijzen: Recopa en Copa Argentina in 2016, Copa Argentina in 2017, Supercopa Argentina en Copa Libertadores in 2018 en de Copa Argentina van dit weekeinde.