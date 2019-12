Atlético Madrid weet pas na rust raad met ongekende uitblinker

Atlético Madrid overnacht op de vierde plaats in LaLiga. Het team van Diego Simeone was zaterdagavond met 2-0 te sterk voor Osasuna en heeft met 29 punten nu alleen Barcelona, Real Madrid en Sevilla nog voor zich, met respectievelijk 35, 34 en 31 punten. De stadsgenoot én Sevilla komen zondag nog in actie en komende woensdag staat het inhaalduel tussen Barcelona en Real Madrid in het Camp Nou nog op het programma.

De absolute uitblinker in de eerste helft was zonder meer Sergio Herrera. De doelman van Osasuna keerde werkelijk alles. João Félix, Álvaro Morata, Saúl Ñiguez en Thomas Partey hadden de mogelijkheid om de score voor rust open te breken, maar Herrera verkeerde in ongekende vorm. De bezoekers uit Pamplona waren in de vijfde minuut zelfs dicht bij de 0-1 toen een inzet van Darko Brasanac via de paal in de handen van Jan Oblak terechtkwam.

Osasuna claimde vijf minuten voor tijd ook een strafschop, toen Felipe een ogenschijnlijke overtreding op Brasanac maakte. De VAR keek naar het moment, maar zag er niets in. Ruim 46.000 toeschouwers zagen hoe het team van Simeone het ook na rust lastig had met Osasuna en pas na 67 minuten afstand kon nemen. Na een vrije trap van Kieran Trippier kreeg Morata ter hoogte van de strafschopstip alle vrijheid om de 1-0 binnen te koppen.

Saúl verdubbelde een kwartier voor tijd de voorsprong van Atlético. De middenvelder veroverde de bal, rukte goed op en kreeg op het juiste moment de bal aangespeeld van Ángel Correa. Een subtiele stift over Herrara zorgde voor een vreugdedans in het Wanda Metropolitano. Koke had nog de 3-0 op zijn schoen, na goed voorbereidend werk van Morata, maar de inzet van de aanvoerder belandde naast het doel.