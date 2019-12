Vitesse beëindigt dramatische reeks dankzij unieke tandem Pasveer-Linssen

Vitesse heeft zaterdag voor het eerst in zes Eredivisie-wedstrijden eindelijk weer eens gewonnen. De ploeg van interim-trainer Joseph Oosting won op bezoek bij FC Twente met 0-3. Na een moeizame eerste helft openden de Arnhemmers vlak na rust de score dankzij een nieuwe combinatie tussen Remko Pasveer en Bryan Linssen. Het was de derde keer dit seizoen dat de doelman een assist leverde op Linssen.

Twente had in de eerste helft het betere van het spel en had al na zes minuten op voorsprong kunnen staan. Aitor Cantalapiedra zag zijn inzet echter prachtig gekeerd worden door Pasveer. Verderop in de tweede helft stuurde diezelfde Aitor ploeggenoot Keito Nakamura fraai richting het Vitesse-doel, maar opnieuw was Pasveer, ditmaal in twee instanties, een sta-in-de-weg. Aan de andere kant verzuimde Tim Matavz om Nouha Dicko op de juiste manier aan te spelen, anders was de Malinese spits oog in oog gekomen met Twente-goalie Joël Drommel.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. Dat begon in de 51ste minuut met een lange bal van Pasveer, die bij Linssen terechtkwam. De aanvoerder van Vitesse schudde Oriol Busquets van zich af en tekende knap voor de openingstreffer: 1-0. Nadat Dicko eerst de paal had getroffen, schoot de spits tien minuten na het doelpunt van Linssen wél raak. Matavz stuurde de Afrikaan weg over de rechterflank, waarna Dicko de bal in het doel plaatste: 2-0.

Het pleit was daarmee beslecht, al bleef Vitesse aandringen. Dat werd in de 72ste minuut opnieuw beloond, toen Linssen alert voor zijn directe tegenstander opdook en na een goede voorzet van Matavz de bal binnen gleed. Diezelfde Matavz had de score even later kunnen vergroten, maar Drommel bracht redding voor Twente.