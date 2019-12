Uitblinkende Diemers leidt veerkrachtig Fortuna naar winst in degradatiekraker

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee sleepte onder aanvoering van sterspeler Mark Diemers een verdiende 3-2 overwinning uit het vuur tegen RKC Waalwijk, dat steeds dieper in de problemen raakt. De Noord-Brabanders staan met slechts acht punten onderaan in de Eredivisie. Fortuna verlaat de degradatiezone en stijgt naar de dertiende plaats.

Al na acht minuten kon RKC juichen, toen Hans Mulder uit een hoekschop van Clint Leemans raak kopte: 0-1. Vijf minuten later maakte Mark Diemers er alweer 1-1 van. De nummer tien van Fortuna leek de bal met links voor te willen geven, maar verraste alles en iedereen toen de bal ineens in het doel plofte. Dom balverlies van de Limburgers zorgde ervoor dat RKC na een half uur opnieuw op voorsprong kwam. Leemans pikte op en legde de bal met links fraai in de verre hoek: 1-2.

Vlak voor rust kwam Fortuna opnieuw terug, ditmaal middels een merkwaardig doelpunt. Doelman Etienne Vaessen redde eerst op de inzet van Amadou Ciss, waarna de Senegalees in de rebound de bal teruglegde op Vitalie Damascan, die wél doeltreffend uithaalde: 2-2. Een klein kwartier op weg in de tweede helft leidde die combinatie wederom tot een goal voor de thuisploeg. Ciss zette vanaf rechts voor, waarna Damascan met een zweefduik het net vond: 3-2.

Fortuna bleef daarna de bovenliggende partij en had de wedstrijd in de 71ste minuut in het slot moeten gooien. Diemers zette Alejandro Carbonell prachtig vrij voor Vaessen, maar de invaller verprutste de kans door over te schieten. Ook Bassala Sambou had een grote kans; de aanvaller van Fortuna raakte echter de paal. Darren Maatsen van RKC liet zich in de slotfase provoceren en kreeg rood vanwege natrappen. De Waalwijkers werden met tien man nog wel gevaarlijk: Mario Bilate zag zijn harde schot gepakt worden door doelman Alexei Coselev, terwijl Anas Tahiri van dichtbij over mikte.