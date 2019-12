Heerlijk doelpunt Kenneth Paal hoogtepunt bij verdiende zege PEC

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de onderste regionen van de Eredivisie. Op bezoek bij directe concurrent VVV-Venlo zegevierde het team van trainer John Stegeman verdiend met 1-2. PEC is VVV door de zege gepasseerd op de ranglijst en staat nu met zestien punten uit zeventien competitiewedstrijden voorlopige veertiende in de Eredivisie. VVV is met vijftien punten na evenveel duels terug te vinden op een zestiende plaats.

VVV won zijn twee laatste wedstrijden op eigen veld en verkocht tussendoor zijn huid duur op bezoek bij AZ (1-0 nederlaag). Het elftal van interim-trainer Jay Driessen leek zodoende met vertrouwen te kunnen beginnen aan het thuisduel met PEC, maar daar was op het veld maar weinig van te zien. PEC was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in De Koel en wist al in de elfde minuut de score te openen. Kenneth Paal vond vanaf een meter of achttien schitterend de bovenhoek, nadat Lennart Thy de bal had klaargelegd: 0-1.

Kort erna was Mike van Duinen dicht bij een tweede doelpunt voor PEC, maar hij miste een kopkans. De 0-2 kwam er na 24 minuten voetballen alsnog. Thomas Lam wist van achteruit Pelle Clement te bereiken met een mooie pass, waarna de middenvelder oog in oog met doelman Thorsten Kirschbaum geen fout maakte. Erger leed in de eerste helft bleef een armzalig VVV bespaard, doordat de lat op slag van rust een doelpunt van Vito van Crooy in de weg zat.

VVV probeerde na rust iets te forceren, maar de eerste grote kans van de tweede helft was na een uur spelen weer voor PEC: Gustavo Hamer schoot na een combinatie met Thy op de vuisten van Kirschbaum. Kort erna verrichten Michael Zetterer en opnieuw Kirschbaum goede reddingen aan weerszijden, waardoor de tussenstand onveranderd bleef. Halverwege de tweede helft kreeg PEC wéér een reuzenkans: Thy trof de lat na een voorzet vanaf de linkerflank van Van Duinen.

De wedstrijd leek daarna dood te bloeden. PEC leek het wel welletjes te vinden, terwijl VVV machteloos oogde. Driessen wisselde in de 74ste minuut opportunistisch met het inbrengen van de zeventienjarige Aaron Bastiaans en dat bleek een gouden greep van de VVV-trainer. Amper vijf minuten na zijn debuut in het betaald voetbal liep Bastiaans op aangeven van Jerome Sinclair namelijk de aansluitingstreffer tegen de touwen. Een zenuwslopende slotfase volgde, maar daarin bleef de gelijkmaker uiteindelijk uit, mede doordat Zetterer nog knap redde op een inzet van Stan van Dijck.