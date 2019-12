‘Zelfs’ Frenkie de Jong klaagt: ‘Dan moet je dat ook bij Piqué doen’

Barcelona kwam zaterdag niet verder dan een gelijkspel tegen Real Sociedad: 2-2. Na afloop ging het vooral over een niet gegeven strafschop aan het team van Ernesto Valverde. De openingstreffer van de Basken was immers een gegeven strafschop na trekken van Sergio Busquets bij Diego Llorente. In de slotfase vond een soortgelijk moment plaats, waarbij Llorente juist een overtreding op Gerard Piqué maakte. De scheidsrechter en de VAR grepen echter niet in, tot ongenoegen van de spelers van Barcelona.

Busquets verwacht veel controverse, zo gaf hij na afloop aan. “Ja, zonder meer. Bij de eerste penalty werd geduwd en getrokken. Maar als dat de minimale voorwaarden zijn, dan kun je dat vanaf nu bij vele spelmomenten gaan toepassen”, vertelde de middenvelder in gesprek met Spaanse media. “Het moment van Piqué is er daar één van. Ik denk dat de arbiter het had moeten zien zonder de VAR. Als je echter al een strafschop geeft voor het moment waar ik bij betrokken was, dan moet je er veel meer geven.”

“Je ziet op televisiebeelden dat Llorente helemaal niet naar de bal kijkt. Het is duidelijk dat hij een strafschop had moeten geven, maar we weten niet wat er in zijn hoofd is omgegaan. Of dat van de VAR. Op dat soort momenten moet de VAR zijn intrede doen. Ik denk dat de scheidsrechter het heeft gezien en hij niet heeft willen fluiten. Maar we weten het niet en we zullen er niet achterkomen omdat ze het niet zullen zeggen.” Valverde hield zich enigszins op de vlakte. “Ik denk dat de arbiter het nog eens heeft bekeken. Net als ik tegen hem heb gezegd dat hij de eerste strafschop nog eens goed moet bekijken.”

“Vanaf de bank kun je niet veel zien, maar we zullen het nog eens terugkijken. In principe heb ik niks van Busquets gezien en vermoed ik dat er getrokken werd aan Piqué.” De trainer van Barcelona gaf aan dat de spelers inmiddels weten dat geen enkele overtreding onbestraft blijft. “Ik twijfel ten zeerste dat Busquets overduidelijk aan een speler gaat trekken als deze niet in scoringspositie is. Ik zou dan ook ‘nee’ zeggen, maar het is aan de scheidsrechters om een beslissing te nemen.” Cadena SER verzekert dat voorzitter Josep Maria Bartomeu een officiële klacht zal indienen bij de Spaanse voetbalbond over het feit dat de VAR in de slotfase niet in actie kwam, maar wél na elf minuten bij het moment van Busquets.

Op de website van Marca, de meest verkochte sportkrant van Spanje, valt te lezen dat ‘zelfs Frenkie de Jong zijn beklag deed’, insinuerend dat de Nederlander een brave borst is. “Als je bij het eerste moment een strafschop geeft, dan moet je dat ook bij Piqué doen”, werd de Nederlander geciteerd. De ex-speler van Willem II en Ajax kon zich in Baskenland amper onderscheiden. “Het was een intense wedstrijd”, verklaarde De Jong. “Er werd veel druk gezet en we speelden niet comfortabel. Maar we konden reageren en een nederlaag voorkomen.”