Gennaro Gattuso kan tij niet keren bij Napoli ondanks hulp van Dries Mertens

Het debuut van trainer Gennaro Gatusso bij Napoli is zaterdagavond uitgelopen op een deceptie. De Napolitanen gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Parma door een laat doelpunt van Gervinho. Lange tijd leek Napoli af te stevenen op in ieder geval een punt, nadat invaller Dries Mertens met een feilloze voorzet Arek Milik had bediend. Napoli won al acht Serie A-wedstrijden op rij niet en staat achtste.

Napoli keek al na vier minuten tegen een achterstand aan. Kalidou Koulibaly blunderde door over de bal heen te trappen, waarna Dejan Kulusevski er vandoor ging en doelman Alex Meret in de korte hoek verschalkte: 1-0. Napoli speelde na die tegenvaller niet groots, maar kreeg in de 33ste minuut wel een uitstekende kans op de gelijkmaker. De inzet van Lorenzo Insigne, die al glijdend richting de bal ging, vloog echter net over.

In de slotfase van de eerste helft kwam de thuisploeg goed weg, toen Meret een schot van Gervinho ternauwernood tegen de paal kon tikken. Napoli leek op slag van rust een penalty te krijgen voor een vermeende overtreding op Piotr Zielinski, die een schwalbe leek te maken. Scheidsrechter Marco Di Bello besloot uiteindelijk om de bal buiten de zestien te leggen na het bestuderen van de beelden aan de zijlijn.

Een kwartier na rust dwong Napoli doelman Luigi Sepe voor het eerst tot een moeilijke redding. De goalie duwde eerst een vrije trap van Insigne op de paal en redde vervolgens knap op een gevaarlijk schot van Arek Milik. Vervolgens viel Dries Mertens in, die direct een assist leverde. Een knappe voorzet van de Belgische aanvaller belandde precies op het hoofd van Milik, die de verre hoek vond: 1-1. Mertens had in de slotfase de kans op de winnende treffer, maar mikte over. Tot overmaat van ramp zag de ex-PSV'er hoe Gervinho in de blessuretijd op de counter voor de winnende treffer van Parma tekende: 1-2.