Joey Kooij eist negatieve hoofdrol op met bizarre rode kaart voor Zeefuik

Het duel tussen ADO Den Haag en FC Groningen is zaterdagavond in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De discussie achteraf zal gaan over scheidsrechter Joey Kooij, die op slag van rust de opmerkelijke beslissing nam om Deyoraiso Zeefuik van het veld te sturen na het bekijken van wedstrijdbeelden aan de zijlijn. De rechtsback zou bij een kopduel een elleboogstoot hebben uitgedeeld, maar van opzet leek geen sprake.

Groningen begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Gabriel Gudmundsson begon aan een lange rush van eigen helft en kon zo doorlopen naar de zestien van ADO, waarna hij met een geplaatste bal de verre hoek vond: 0-1. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de noorderlingen, die vijf minuten voor rust opnieuw hadden kunnen scoren. Joel Asoro creëerde een goede mogelijkheid voor zichzelf, maar schoot daarna laag en recht op keeper Luuk Koopmans.

ADO Den Haag had vrijwel niets in te brengen, maar in de 42ste minuut kwamen de Hagenaars uit het niets terug in de wedstrijd. Tom Beugelsdijk bracht een te harde vrije trap knap terug in de zestien, waarna de alerte Tomás Necid raak kopte: 1-1. De problemen werden nog groter voor Groningen, want in de blessuretijd van de eerste helft werd Deyoraiso Zeefuik weggestuurd vanwege een vermeende elleboogstoot. Er leek weinig aan de hand, maar scheidsrechter Joey Kooij besloot na het bekijken van de beelden aan de zijlijn wél tot een rode kaart.

Ook met tien man bleef Groningen na rust de betere ploeg. Kaj Sierhuis was met een kopbal dichtbij een treffer, maar de spits raakte de lat. Aan de andere kant scoorde Erik Falkenburg, ware het niet dat de aanvallende middenvelder werd teruggefloten vanwege hands. In de slotfase werd Groningen-trainer Danny Buijs weggestuurd vanwege aanmerkingen op Kooij. ADO had het meeste recht op een treffer, al was het spel van de Zuid-Hollanders allesbehalve overtuigend. Django Warmerdam voorkwam in de 85ste minuut dat Necid de bal in een leeg doel schoof. Asoro had in blessuretijd de wedstrijd moeten beslissen voor Groningen, maar de aanvaller faalde oog in oog met Koopmans. Beugelsdijk pakte even later zijn tweede gele kaart.