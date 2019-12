RB Leipzig blijft winnen en overnacht als koploper van Bundesliga

RB Leipzig overnacht in ieder geval als koploper van de Bundesliga. Het team van Julian Nagelsmann won zaterdagavond met gemak van Fortuna Düsseldorf en heeft nu twee punten meer dan Borussia Mönchengladbach, dat zondag uit tegen VfL Wolfsburg speelt: 0-3. Regerend landskampioen Bayern München heeft zes punten minder. Het was alweer de zesde opeenvolgende overwinning van die Rote Bullen in de Bundesliga.

Leipzig domineerde in de eerste helft en de ruststand van 0-1 was dan ook volledig verdiend. De eerste goede aanval van de bezoekers was ook meteen een doelpunt. Na voorbereidend werk van Konrad Laimer op rechts werkte Patrik Schick de bal met een volley vanaf een meter of zeven binnen: 0-1.

Leipzig speelde goed voetbal, maar liet na om de kansen af te maken. Dat bood de thuisploeg van Friedhelm Funkel hoop en vlak voor rust viel uit het niets bijna de gelijkmaker. Na een goede actie van Erik Thommy schoot Dawid Kownacki de bal bijna vanuit stand op de paal. In de tweede helft trok Leipzig het duel definitief naar zich toe. Na nog geen uur spelen schoot Lukas Klostermann op doel en belandde het schot tegen de onderarm van Kaan Ayhan: geel en penalty. Werner schoot het leer onberispelijk in de linkerhoek: 0-2.

In het restant van het duel koos Nagelsmann ervoor om enkele wissels toe te passen, ook met oog op de topper van dinsdag uit tegen Borussia Dortmund. Nordi Mukiele, de vervanger van Schick, tekende een kwartier voor tijd voor de eindstand. Na een voorzet van Marcel Sabitzer kopte Mukiele de bal in de korte hoek van Zack Steffen, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen: 0-3. RB Leipzig heeft vier punten meer dan Dortmund en sluit het kalenderjaar komend weekeinde af met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg.