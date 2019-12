Onthutsend zwak Galatasaray zet zichzelf in eigen huis voor schut

Galatasaray heeft zich zaterdagavond op bizarre wijze geblameerd in de Turkse Süper Lig. Het elftal van trainer Fatih Terim stond in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Ankaragücü tot in minuut 87 met 2-0 voor, maar in het restant van het duel wisten de bezoekers toch nog langszij te komen: 2-2. Ankaragücü speelde ook nog eens vanaf de 73ste minuut met een man minder.

Galatasaray had wat goed te maken voor eigen publiek, na de midweekse vernedering in de Champions League op bezoek bij Paris Saint-Germain (5-0). In totaal verschenen er drie Nederlanders aan de aftrap bij Cim Bom: Ryan Donk, Ömer Bayram en Ryan Babel. De grootste kans in de eerste helft was voor Radamel Falcao, maar diens kopbal werd na tien minuten voetballen onschadelijk gemaakt door Korcan Çelikay.

Ankaragücü wist de rust te halen met een doelpuntloze stand, maar na acht minuten spelen in de tweede helft wist Galatasaray alsnog de ban te breken. Bayram sneed een vrije trap vanaf de rechterflank fraai aan, waarna Sofiane Feghouli in de zestien het laatste zetje gaf: 1-0. Ankaragücü wist de schade daarna enige tijd te beperken, maar de tweede gele kaart die aanvalsleider Dever Orgill zeventien minuten voor tijd ontving leek de doodsteek voor de hekkensluiter.

Zeker nadat Younès Belhanda zeven minuten voor tijd vanaf de strafschopstip voor de 2-0 tekende, leek Galatasaray af te stevenen op een eenvoudige overwinning. In de laatste tien minuten van de wedstrijd ging het echter toch nog mis voor de thuisploeg. Ilhan Parlak zorgde in minuut 88 vanaf de strafschopstip voor de aansluitingstreffer en in de blessuretijd volgde tot overmaat van ramp ook nog de 2-2 van Stelios Kitsiou.