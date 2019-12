Frenkie de Jong onder de loep: ‘Voor voetballer van zijn niveau onvergeeflijk’

Frenkie de Jong keerde zaterdag terug in de basis van Barcelona voor het competitieduel met Real Sociedad, na zijn midweekse invalbeurt tegen Internazionale. Met de Nederlander in de basiself kwam het team van Ernesto Valverde vier dagen voor de visite van Real Madrid aan het Camp Nou niet verder dan een 2-2 gelijkspel in Baskenland. De media in Spanje zagen hoe De Jong zich niet kon onderscheiden, al wordt hij wel geprezen om zijn betrokkenheid.

“Eén van zijn slechtste wedstrijden sinds hij voor Barcelona speelt”, zo verzekert AS na het duel in San Sebastián. “Het is niet dat hij slecht speelde, absoluut niet, maar zijn bijdrage aan het spel van Barcelona was zeer discreet. In enkele fases zelfs niet het vermelden waard. En dat is voor een voetballer van zijn niveau onvergeeflijk. Hoe dan ook, er wordt verwacht dat hij in de Clásico méér laat zien.”

Bij Sport ziet men het anders: de Catalaanse sportkrant zag vooral een middenvelder die zich verantwoordelijk voelde én het ook probeerde. “De middenvelder van Barcelona die het meest probeerde om het spel te maken en de ploeg naar voren te laten spelen. Fysiek sterk en mét zin, al ontbrak het aan metgezellen om voor continuïteit in het spel te zorgen.” De sportkrant geeft de Oranje-international een zes; alleen Luis Suárez (zeven) en Gerard Piqué (acht) kregen een hogere beoordeling.

Marca zag eveneens dat De Jong niet in staat was om zijn kwaliteiten te laten zien. “Hij verrichtte veel vuil werk, maar zijn offensieve aandeel in het spel van Barcelona was minimaal”, zo concludeerde de meest verkochte sportkrant van Spanje. Mundo Deportivo schrijft het volgende. “De strijd tussen de twee blonde middenvelders viel in het voordeel van Martin Ödegaard uit. De Noor gaf hem ook nog eens een elleboogstoot.”

Een ‘grijze’ De Jong krijgt van ElDesmarque een vijf. “Op een magnifieke middag van Sergio Busquets was de Nederlander niet heel briljant. Hij begon als halfspeler en na de wissel van Busquets speelde hij als controleur. Veel arbeid, weinig brille.” Barcelona speelt woensdagavond vanaf 20.00 uur tegen Real Madrid en drie dagen later wordt het kalenderjaar afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés.