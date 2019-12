Zegereeks Leicester City ten einde; Chelsea lijdt tweede nederlaag op rij

Een geslaagde dag voor Liverpool in de Premier League. Enkele uren na de 2-0 zege van de koploper op Watford (2-0) liet zowel Leicester City als Chelsea punten liggen. Het team van Brendan Rodgers kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Norwich City, na acht competitiezeges op rij, en ziet de achterstand op de lijstaanvoerder tot tien punten oplopen. Chelsea ging een week na de nederlaag tegen Everton wederom onderuit, dit keer in eigen huis tegen Bournemouth. De Londenaren hebben nu exact twintig punten minder dan Liverpool.

Leicester City - Norwich City 1-1

De eerste grote kans van de wedstrijd was na ongeveer een kwartier spelen voor Leicester City. Youri Tielemans beproefde zijn geluk vanbuiten het strafschopgebied, maar het schot van de Belgische middenvelder belandde via de vingertoppen van Tim Krul uiteindelijk op de paal. Kort erna miste Teemu Pukki aan de overzijde een uitstekende kans, alvorens de Finse aanvaller Norwich City rond het halfuur daadwerkelijk op een verrassende voorsprong zette. Pukki werd in de diepte gevonden door Emiliano Buendía en schoot uiteindelijk raak in de verre hoek: 0-1.

De voorsprong van Norwich City hield echter niet lang stand, want Leicester City wist nog in de eerste helft op gelijke hoogte te komen. Jamie Vardy verlengde een hoekschop met het hoofd, waarna Tim Krul de bal ongelukkig in eigen doel sloeg. De Nederlandse doelman vertolkte zo een negatieve hoofdrol, maar herpakte zich in de tweede helft verdienstelijk. Krul maakte onder meer pogingen van Vardy en Caglar Söyüncü onschadelijk en trok zo knap een punt uit het vuur met Norwich City.

Chelsea - Bournemouth 0-1

Het team van Frank Lampard was in de eerste helft ietwat beter dan de bezoekers, maar het verzilveren van de kansen was niet aan de thuisploeg besteed. Aaron Ramsdale had weinig moeite met twee pogingen van Mason Mount en tussendoor ging een inzet van Tammy Abraham langs de verkeerde kant van de paal. Hoewel Chelsea meer druk op de defensie van the Cherries zette, kwam het scorebord niet in beweging. Op slag van rust kopte Abraham over uit een corner van Willian. Bournemouth, zonder de geblesseerde Nathan Aké, maakte een solide druk, maar creëerde weinig.

Halverwege de tweede helft greep Lampard in en haalde hij Christian Pulisic en Willian naar de kant, ten faveure van Callum Hudson-Odoi en Mateo Kovacic. De spanning nam toe en Emerson Palmieri verprutste een goede kans door recht in de handen van Ramsdale te koppen. Met Michy Batshuayi in de plaats van Jorginho zette Chelsea alles op alles, maar de bal ging zes minuten voor tijd aan de andere kant in het doel. Ryan Gosling werkte het leer met een achterwaartse boogbal over en achter Kepa Arrizabalaga en de VAR oordeelde dat het geen buitenspel was: 0-1. Een treffer waar Chelsea geen antwoord meer op had.

Burnley - Newcastle United 1-0

In een wedstrijd waarin het aantal kansen op een hand te tellen was en het vaak armoe troef was, maakte het team van Sean Dyche een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij. Na een eerste helft waarin alleen Andy Carroll met een kopbal en Dwight McNeil met een schot van afstand voor gevaar konden zorgen viel na een uur spelen de winnende treffer: een rake kopbal van Chris Wood na een corner van Ashley Westwood gaf de doorslag en zorgt ervoor dat Burnley op een punt van nummer elf Newcastle komt.

Sheffield United - Aston Villa 2-0

John Fleck stelde de overwinning voor Sheffield United veilig in de tweede helft. De aanvaller opende vier minuten na rust de score door in de zestien een voorzet van John Lundstram binnen te lopen, en tekende vervolgens twintig minuten voor tijd met een schot in de verre hoek voor de 2-0. Jack Grealish had Aston Villa daarna nog terug in de wedstrijd kunnen brengen, maar hij miste een strafschop. Anwar El Ghazi kon het verschil niet maken voor Aston Villa en werd tien minuten voor tijd uiteindelijk gewissleld.