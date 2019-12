Alexander Isak is kwelgeest van Barcelona bij generale voor Clásico

Barcelona heeft zaterdagmiddag twee punten laten liggen in de Spaanse titelrace. Op bezoek bij Real Sociedad kwam het elftal van trainer Ernesto Valverde niet verder dan een remise: 2-2. Alexander Isak wierp zich met de 2-2 na ruim een uur spelen op tot kwelgeest van Barcelona, dat zo een matige generale repetitie beleefde voor de Clásico van aanstaande woensdag in eigen huis tegen Real Madrid. Frenkie de Jong maakte de negentig minuten vol bij de Catalanen. Barcelona is voorlopig alleen koploper in Spanje, met één punt meer dan Real Madrid, dat zondag nog uit bij Valencia speelt.

Barcelona heeft het traditiegetrouw lastig op bezoek bij Real Sociedad en dat was vanmiddag niet anders. De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd en liet Barcelona in de eerste helft maar zelden in zijn spel komen. Aan de hand van de zeer sterk spelende Martin Ödegaard werd het bezoek uit Catalonië in de openingsfase ver achteruit gedrukt en dat resulteerde al na twaalf minuten voetballen in de verdiende 1-0 voor Real Sociedad. Sergio Busquets vergreep zich bij een hoekschop aan directe tegenstander Diego Llorente, waarna de strafschop die volgde werd benut door Mikel Oyarzabal.

Luis Suárez dwong doelman Álex Remiro direct na de treffer van Oyarzabal van afstand tot een redding, maar verder had Real Sociedad weinig te vrezen van Barcelona. Het elftal van trainer Imanol Alguacil bleef gedurfd en aanvallend voetballen en dook regelmatig gevaarlijk op voor het doel van Barcelona. Frenkie de Jong was onzichtbaar en ook Lionel Messi kwam amper in het stuk voor. Toch wist Barcelona zeven minuten voor rust op gelijke hoogte te komen. Real Sociedad-verdediger Igor Zubeldia zat mis rond de middencirkel, waarna Luis Suárez Antoine Griezmann op links aan het werk kon zetten. De Fransman had een indrukwekkende sprint in huis en ronde uiteindelijk af met een fraaie stift: 1-1 Griezmann wist zo te scoren tegen zijn oude werkgever.

Barcelona begon vervolgens sterk aan de tweede helft en wist binnen vier minuten op voorsprong te komen. Sergio Busquets zette Messi met een fraaie pass vrij voor het doel, waarna de Argentijnse vedette onzelfzuchtig was en de meegelopen Suárez in staat stelde de 1-2 binnen te schuiven. Real Sociedad was het daarna even kwijt en ontsnapte nog voor het verstrijken van het eerste uur aan een derde tegentreffer. Eerst schoot Griezmann uit een lastige hoek op de vuisten van Remiro en even later werd een kopbal van Gerard Pique op de doellijn weggehaald door een verdediger.

Barcelona leek af te stevenen op een zege, maar na ruim een uur wist Real Sociedad vrijwel uit het niets toch weer op gelijke hoogte te komen. Marc-André ter Stegen zat mis bij een lage voorzet vanaf de linkerflank, waarna Alexander Isak van dichtbij kon scoren: 2-2. De gelijkmaker gaf de thuisploeg plots weer nieuwe energie. Barcelona raakte het momentum in de wedstrijd weer kwijt en kwam twintig minuten voor tijd zeer goed weg, doordat Ter Stegen miraculeus redde op een kopbal van Mikel Moreno. In de slotfase zochten beide teams naar een winnende treffer, maar die kwam er uiteindelijk niet. Barcelona claimde in blessuretijd nog tevergeefs een strafschop na een vermeende overtreding op Piqué.