Internazionale last persconferentie Conte af na ‘ingezonden brief’

Internazionale heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd. De Serie A-club zette een streep door de gebruikelijke persconferentie daags voor het Serie A-duel met Fiorentina. Terwijl de journalisten reeds in de perszaal hadden plaatsgenomen om naar Antonio Conte te luisteren, liet de Milanese club in een statement weten dat kritiek vanuit Corriere dello Sport de reden is dat de persconferentie geen doorgang zal vinden.

“Corriere dello Sport publiceerde vrijdag een aanstootgevende brief jegens onze hoofdtrainer, waarin agressie werd gerechtvaardigd”, zo liet Inter in een communiqué weten. “Om een signaal naar alle media te sturen dat men het respect richting anderen moet garanderen, zullen we geen persconferentie houden.”

Vrijdag publiceerde Corriere dello Sport een zogenaamde ingezonden brief van een supporter van Bologna. Daarin wordt Conte verweten dat een B-elftal van Barcelona ervoor zorgde dat Inter in de Champions League werd uitgeschakeld én ook liet zien hoe je voetbal moet spelen. De oefenmeester wordt ook ‘dom’ en ‘volgevreten’ genoemd.” Het mailadres zou echter niet bestaan en dus wordt gesuggereerd dat de krant er zelf achter zit.

Journalist Italo Cucci laat bovendien eronder weten dat hij het met de zogenaamde persoon eens is en geeft aan dat de aftocht van Mauro Icardi naar Paris Saint-Germain ‘stom’ is. Het is zeker niet de eerste keer dit seizoen dat de sportkrant negatief in het nieuws komt. Zo werd de ziekte van Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic te vroeg naar buiten gebracht en publiceerde men recent een voorpagina met ‘Black Friday’, met Romelu Lukaku en Chris Smalling. AS Roma en AC Milan deden de krant eerder in de ban.