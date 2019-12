Van de Beek blikt vooruit: ‘AZ doet het goed, dit wordt een mooie pot’

Donny van de Beek was uiteraard teleurgesteld na de uitschakeling in de Champions League. Maar de middenvelder kijkt al uit naar zondagmiddag, wanneer de nummers een en twee van de Eredivisie elkaar treffen in Alkmaar: Ajax en AZ. Van de Beek verwacht een spektakel, zo geeft hij in onderstaande video aan.