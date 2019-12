FC Utrecht legt Kluivert tot medio 2022 vast: ‘Sterk en explosief’

FC Utrecht heeft Ruben Kluivert vastgelegd tot de zomer van 2022. In het eerste profcontract van de achttienjarige verdediger is bovendien een optie opgenomen tot verlenging van de overeenkomst tot medio 2023.

Kluivert, een van de zonen van oud-voetballer Patrick Kluivert, verruilde AFC in de zomer van 2018 voor FC Utrecht. In de jeugdopleiding van de Domstedelingen maakte de achterhoedespeler een goede ontwikkeling door. “Sterk en explosief”, omschrijft technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht de verdediger op de clubsite.

“Hij is defensief sterk in de één-tegen-één-duels en gevaarlijk in aanvallende corners. Ruben is in staat om met ruimte in zijn rug te spelen en past qua karakter, als het gaat om het leveren van strijd en het spelen met passie, uitstekend bij FC Utrecht”, stelt Zuidam.

“Dit is wel een lekker gevoel", reageert Kluivert. “Ik doe het goed en ik voel me lekker hier, dus dit is de juiste keuze. In het voetballende gedeelte heb ik stappen gemaakt, en ook qua kracht. Daar hebben ze me hier ook goed mee geholpen.” De verdediger, die tot nu toe tien duels voor FC Utrecht Onder-19 speelde, weet ook al hoe zijn traject de komende jaren moet verlopen. “Ik hoop zo snel mogelijk minuten te maken bij Jong FC Utrecht, en daarna natuurlijk meetrainen en meedoen met het eerste.”