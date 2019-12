Vermoedelijke opstellingen AZ en Ajax: Ten Hag wisselt op middenveld

AZ neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax. Waar de opstelling van de Alkmaarders volgens het Algemeen Dagblad geen verrassingen kent, voert Erik ten Hag een wijziging door op het middenveld. De krant verwacht dat Noussair Mazraoui de plek van Edson Álvarez op het middenveld overneemt. De Mexicaan stond dinsdag tegen Valencia nog in de basis.

Mazraoui startte tegen Valencia als rechtsback en verhuisde in de tweede helft naar het middenveld. Álvarez werd in de eerste helft al met geel bestraft en werd halverwege vervangen door Sergiño Dest, die op de rechtsbackpositie kwam te spelen. Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico kwamen niet ongeschonden uit de strijd. Ondanks kleine pijntjes sprak Ten Hag vrijdag op de persconferentie de verwachting uit dat het tweetal kan spelen. De wedstrijd lijkt te vroeg te komen voor Quincy Promes, waardoor Noa Lang naar verwachting op de linksbuitenpositie komt te spelen.

AZ kwam donderdag in actie in de Europa League en ging op Old Trafford met 4-0 onderuit tegen Manchester United. Myron Boadu ontbrak bij dat duel vanwege een schorsing. Hij zal zondag in de spits staan bij de Alkmaarders. Door zijn terugkeer wordt Yukinari Sugawara naar verwachting naar de bank verdreven.

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot; Svensson, Clasie, Wuytens, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Lang