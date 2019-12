‘Het wordt tijd dat Berghuis gewoon een keer zes wedstrijden krijgt’

Steven Berghuis ontsnapte tegen FC Porto (3-2) aan een rode kaart, nadat hij bij een sliding zijn tegenstander bewust leek te raken. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat de aanvoerder van Feyenoord goed wegkomt na een overtreding. Geert den Ouden hoopt dat de Oranje-international een keer een stevige schorsing krijgt, zodat hij het afleert om dergelijke acties uit te halen.

Berghuis ontsnapte tegen AZ aan een rode kaart na een harde overtreding op Teun Koopmeiners, terwijl hij onlangs tegen RKC Waalwijk opnieuw over de schreef ging door een elleboog uit te delen aan doelman Etienne Vaessen. Hoewel Berghuis de keeper niet hard raakte, had hij rood kunnen krijgen voor zijn beweging. Tegen Porto maakte hij een overtreding op Luis Fernando Díaz, waar hij een gele kaart voor kreeg. “Het wordt tijd dat hij gewoon een keer zes wedstrijden krijgt, anders gaat hij het niet leren. We zien dit gedrag periodiek terug", aldus Den Ouden bij FC Rijnmond.

De reactie van Steven Berghuis na de verliespartij tegen FC Porto

De oud-spits van onder meer Excelsior en ADO Den Haag verwacht niet dat Feyenoord Berghuis snel zal straffen. “Daar valt wat voor te zeggen, maar een club zal niet zo snel z'n beste speler schorsen”, verwacht Den Ouden. “Hij is op papier de beste speler van Feyenoord. Het komt er niet altijd uit, maar vaak wel. Hij heeft al een paar keer bijna z'n ploeg tekort gedaan. Het gaat nu nog goed, maar het is wachten op dat het een keer fout gaat en hij een dikke duw krijgt."

Ook oud-verdediger René van Eck vindt dat Berghuis goed wegkwam tegen Porto. “Als er een VAR was geweest, was daar op teruggegrepen en had hij een rode kaart gekregen”, zegt hij. "Ik heb dit vroeger ook weleens gedaan, maar toen was er nog geen VAR. Als die er nu wel was geweest had hij denk ik rood gekregen. Het is onnodig. Hij ging in eerste instantie voor de bal, maar daarna haalde hij z'n been nog even omhoog."