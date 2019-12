Wim Kieft kraakt aankoopbeleid van Ajax en wijst naar viertal

Wim Kieft is in zijn column in De Telegraaf kritisch op het aankoopbeleid van Ajax. Hij wijdt de uitschakeling in de Champions League onder meer aan de magere bezetting van de reservebank. Door blessures van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad had trainer Erik ten Hag weinig aanvallende opties tegen Valencia (0-1). “De uitschakeling in de Champions League kondigde zich daar min of meer mee aan”, aldus Kieft.

Kieft zag dat Ajax het dinsdag moeilijk had tegen Valencia, waarbij de Amsterdammers nauwelijks tot kansen kwamen. “Daarbij kwam de magere bankbezetting”, schrijft hij zaterdag in zijn column. “Op Champions League-niveau kan je niet aankomen met Siem de Jong, een dertiger die is teruggekeerd uit de Australische competitie. Of met Huntelaar, een 36-jarige spits, of Marin, een dure aankoop die eerder als basisspeler bewees dat het niveau te hoog ligt, of met Lassina Traoré, spits en topscorer van Jong Ajax. Schuurs is een verdediger en daar heeft Ajax er genoeg van, want tegen Valencia stonden er zelfs twee op het middenveld: Martínez en Álvarez.”

“Deze constateringen getuigen van matig aankoopbeleid waarbij de financiële beperkingen zich in verhouding met de echte grote Europese topclubs laat voelen”, vervolgt Kieft, die schrijft dat clubs als Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain en Juventus daadkrachtiger op kunnen treden op de transfermarkt en daardoor in staat zijn een gelijkwaardige selectie van minimaal zestien spelers samen te stellen. “Daar brengen goede spelers het op om regelmatig op de bank te zitten, terwijl ze zo’n rol bij Ajax niet of minder accepteren. Zodoende is het een hels karwei voor Ajax om die race met de grote clubs vol te houden.”

Volgens Kieft heeft het Ajax vorig seizoen erg meegezeten in de Champions League. Hij vindt de ploeg van Ten Hag kwetsbaar als het tegenzit met blessures of VAR-beslissingen die verkeerd uitpakken. “Overwinteren op Champions League-niveau blijft daarom voor een Nederlandse club, zelfs voor Ajax, niet iets vanzelfsprekends. Wie het budget van Ajax afzet tegen dat van de Europese topclubs moet toegeven dat dit niet meer dan normaal is.”