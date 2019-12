Klopp denkt aan unieke kans voor ‘kinderen’ Hoever en Van den Berg

De personele problemen zijn groot in de achterhoede van Liverpool. Dejan Lovren voegde zich deze week bij de ziekenboeg, toen hij met een spierblessure uitviel in de Champions League-wedstrijd tegen Red Bull Salzburg (0-2 zege). Joël Matip en verdedigende middenvelder Fabinho, die ook als verdediger uit de voeten kan, zaten al in de lappenmand. De blessuregolf biedt kansen voor de Nederlandse talenten Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg, zo beaamt Klopp vrijdag in gesprek met de Engelse pers.

Liverpool neemt het zaterdagmiddag op tegen Watford en de kans bestaat dat Klopp ervoor kiest om Hoever en Van den Berg bij de selectie te halen. Dat zou voor de jonge verdedigers de eerste keer zijn in de Premier League. De zeventienjarige Hoever deed dit seizoen wel mee in de EFL Cup-wedstrijd tegen MK Dons (0-2 zege), waarin hij wist te scoren, terwijl hij in januari al had gedebuteerd in het FA Cup-toernooi tegen Wolverhampton Wanderers (2-1 nederlaag). Van den Berg deed mee tegen tegen Dons en in de daaropvolgende ronde tegen Arsenal (5-5, w.n.s.).

Liverpool heeft met Joe Gomez en Virgil van Dijk nog maar twee centrale verdedigers over, afgezien van Hoever en Van den Berg. Lovren zal deze maand in ieder geval niet meer in actie komen, verzekert Klopp. Het is onduidelijk hoe lang de Kroaat buitenspel staat. "We maken ons er zorgen om", zegt de oefenmeester, die vrijdag nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot medio 2024 op Anfield. "Het is niet de eerste keer dat we in zo'n situatie zitten: vorig jaar moest Fabinho een keer als centrumverdediger spelen. Helaas is hij nu ook geblesseerd. Het is niet cool. We hebben er nog maar twee over en daar moeten we heel voorzichtig mee zijn."

"We zullen ze inpakken in wol en ze precies vragen wat ze wel en niet willen doen tijdens de training", grapt de Duitser. "Verder moeten we creatief zijn. We hebben natuurlijk nog de kinderen, met Ki-Jana en Sepp. We hebben defensief ingestelde middenvelders en er zijn verschillende systemen waarin je met verschillende typen spelers kunt verdedigen. Ik heb er veel ideeën over, maar ik hoop eigenlijk dat ik de meeste daarvan nooit hoef toe te passen." Liverpool gaat na zestien wedstrijden aan kop in de Premier League en liet slechts twee punten liggen. Nummer twee Leicester City heeft acht punten minder dan the Reds.